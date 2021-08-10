Александр Емельяненко подерётся с блогером Тарасовым по правилам бокса

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своём следующем поединке встретится с блогером Артёмом Тарасовым.
Александр Емельяненко подерётся с блогером Тарасовым по правилам бокса
  • РИА Новости

«Да, следующий бой Александр проведёт против Тарасова. Поединок пройдёт по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан»,  — цитирует Sport24 менеджера Емельяненко Азамата Бостанова.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи он был нокаутирован средневесом Магомедом Исмаиловым.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что вскоре подпишет контракт на новый бой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить