Александр Емельяненко подерётся с блогером Тарасовым по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своём следующем поединке встретится с блогером Артёмом Тарасовым.

«Да, следующий бой Александр проведёт против Тарасова. Поединок пройдёт по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», — цитирует Sport24 менеджера Емельяненко Азамата Бостанова.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи он был нокаутирован средневесом Магомедом Исмаиловым.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что вскоре подпишет контракт на новый бой.