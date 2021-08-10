Александр Емельяненко подерётся с блогером Тарасовым по правилам бокса
- РИА Новости
«Да, следующий бой Александр проведёт против Тарасова. Поединок пройдёт по правилам бокса в ММА-перчатках. Контракт подписан», — цитирует Sport24 менеджера Емельяненко Азамата Бостанова.
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи он был нокаутирован средневесом Магомедом Исмаиловым.
Ранее Александр Емельяненко заявил, что вскоре подпишет контракт на новый бой.