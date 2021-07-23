Габдуллин назвал заслугой Путина признание самбо олимпийским видом спорта

Президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Радмир Габдуллин поделился мнением о полноценном признании Международной федерации самбо (FIAS) Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Искренне присоединяюсь к поздравлениям наших братьев самбистов, партнёров из Всемирной и Всероссийской федераций самбо, в том числе тайбоксеров и кикбоксеров. Официальное включение в олимпийскую семью — огромная веха и заслуга нескольких поколений», — цитирует Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Он отметил, что самбо является национальным видом спорта России и одним из массовых не только в стране, но и за её пределами. По его словам, толчком для признания МОК стала многолетняя работа руководства национальных федераций.

«Развитие самбо как вида спорта и как системы образования, в том числе признание его олимпийским движением, — это заслуга нашего президента России Владимира Владимировича Путина. Не понаслышке знаю, сколько было сделано для этого, сколько приложено сил», — заявил Габдуллин.

20 июля FIAS была официально признана МОК.

В 2018 году FIAS получила временное признание, а в 2021-м исполком МОК рекомендовал FIAS для получения полноценного признания.

Ранее Фёдор Емельяненко поздравил самбистов с признанием спорта МОК.