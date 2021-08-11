Габдуллин объяснил, почему в МОК не хотят включения в MMA в программу Игр

Глава Союза MMA России Радмир Габдуллин сообщил, что ему хочется включения смешанных единоборств в программу Олимпиады, но в Международном олимпийском комитете выступают против этого.

«Не скрываю, что активно выступаю за включение смешанных единоборств в программу Игр. Наш вид спорта имеет бешеную популярность: им занимается огромное число людей, а в IMMAF входит более 70 стран. Думаю, это позволяет нам рассчитывать на скорое попадание в олимпийскую семью. Однако реальность такова, что в МОК многие не хотят этого. Некоторые полагают, что если MMA войдёт в число олимпийских видов спорта, то кому-то может не хватить места», — сказал Габдуллин в интервью RT.

По его мнению, данные опасения не имеют под собой почвы, а если же смешанные единоборства попадут в программу Игр, то привлекут только больше аудитории к соревнованиям.

«Осуществить это быстро (включение в программу Игр. — RT) не удастся: необходимо доработать регламент, правила, много других моментов. Кроме того, многое зависит и от других стран. Они должны быть готовы обеспечить высокую конкуренцию. Бороться за золото должны не только Россия, США, Великобритания, Китай и Япония. Лично от себя буду делать всё возможное, чтобы это произошло в течение ближайших десяти лет», — добавил Габдуллин.

Ранее сообщалось, что на чемпионате Европы по ММА в Казани выступят представители 14 стран.