Авербух поблагодарил поклонников за поздравления с рождением сына

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Призёр Олимпийских игр Илья Авербух обратился к своим поклонникам со словами благодарности за поздравления с рождением сына.
Авербух поблагодарил поклонников за поздравления с рождением сына
  • РИА Новости

«Друзья, благодарю вас за море писем, поздравления, за светлые слова для нашего с Лизой Арзамасовой мальчика! Желаю каждому испытать это непередаваемое счастье! Спасибо вам за добро!» — написал в Instagram хореограф и продюсер ледовых шоу.

Его супругой является актриса Елизавета Арзамасова. Авербух в паре с Ириной Лобачёвой завоевал серебряные медали зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года.

Ранее Авербух предложил всей страной поддержать сестёр Авериных.

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