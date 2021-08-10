Авербух предложил всей страной поддержать сестёр Авериных

Серебряный медалист Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию Илья Авербух дал понять, что необходимо всей страной поддержать гимнасток Дину и Арину Авериных.

«Я сейчас нахожусь в Нижнем Новгороде, на родине девчонок, в Нижегородской области, где они родились, где их родители, семьи. Сейчас вся страна объединится, мы все их поддержим. Главное сейчас поддержать девочек, быть вместе с ними, они для нас чемпионки, и это незыблемо», — приводит слова Авербуха РИА «Новости».

Арина и Дина Аверины родились в городе Заволжье Нижегородской области, на Олимпийских играх они представляли Нижегородскую область и Москву.

Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Её сестра Арина – четвёртой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту.

Ранее Авербух заявил, что Арина и Дина Аверины могут взять реванш на Олимпийских играх 2024 года в Париже.