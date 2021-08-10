Авербух: сёстры Аверины могут взять реванш на ОИ в Париже

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что российские гимнастки Арина и Дина Аверины могут взять реванш на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Дай бог им сил пройти до следующего олимпийского цикла, до которого осталось всего три года, и взять реванш», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Напомним, что золотую медаль соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио выиграла израильская гимнастка Линой Ашрам, несмотря на то что она уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Дины Авериной. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

Ранее Авербух прокомментировал ситуацию с российскими гимнастками на ОИ в Токио.