Авербух прокомментировал ситуацию с российскими гимнастками на ОИ в Токио

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Серебряный медалист Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух считает, что судьи на Играх в Токио поступили несправедливо с российскими гимнастками.
Авербух прокомментировал ситуацию с российскими гимнастками на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Я думаю, что то, что произошло, конечно, это, безусловно, несправедливо по отношению и к нашим девочкам, и ко всему. Но это произошло как раз вследствие того, что началась реформа в судействе. Если мы проводим аналогии с фигурным катанием, то у нас она тоже длилась достаточно долго», — цитирует Авербуха РИА Новости.

По его мнению, российские гимнастки попали в жернова реформы судейства в художественной гимнастике.

Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Её сестра Арина — четвёртой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась мнением об оценках российских гимнасток в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

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