Кабаева высказалась об оценках российских гимнасток на ОИ в Токио

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась мнением об оценках российских гимнасток в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

«То, что произошло сейчас в соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио, — это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина отлично выступила, прекрасно выполнила элементы во всех четырёх видах и ничего не уронила, как её соперница из Израиля», — цитирует Кабаеву РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Она отметила, что когда Дина Аверина завершила свой последний вид с лентой, ей выставляли оценки шесть минут, несмотря на то что если гимнаст делает всё хорошо, то оценки выставляют за пару минут.

«Судьи не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку. Многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там российские атлеты побеждают. Просто есть люди порядочные и не очень», — сказала Кабаева.

По её мнению, Ашрам хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку, за которую с неё должны были снять балл.

«С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры», — сказала она.

Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. По итогам четырёх видов в финале Ашрам набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина заняла второе место с результатом 107,650 балла.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Авериной. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

Ранее российская судья разобрала выступление Ашрам на ОИ в Токио.