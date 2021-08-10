Российская судья разобрала выступление Ашрам на ОИ в Токио

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Российская судья по художественной гимнастике Марина Николаева прокомментировала победу израильской гимнастки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.
Российская судья разобрала выступление Ашрам на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Линой Ашрам имеет сложнейшую программу. В некоторых аспектах сложнее, чем у российских гимнасток. Например, в некоторых элементах трудности тела, в некоторых рисках, в некоторых элементах мастерства предмета», — сказала Николаева в эфире Первого канала.

По словам судьи, при анализе оценок, которые получила израильская гимнастка, видно, что судьи учли всю сложность её выступления.

«Да, Линой Ашрам... сделала серьёзную ошибку, допустила потерю на 0,7 балла. Потенциально ей не засчитали трудности элементов, которые она не сделала. Мы не знаем, какие это трудности элементов. Гимнастка может изменять своё упражнение по ходу. Мы видим, что Ашрам не выполнила высокий бросок. Имея большой опыт, можно предположить, что это был бы высокий бросок, а потом ловля, что стоит очень дорого. Линой этот элемент не выполнила», — сказала она.

Также Николаева отметила, что, помимо тех ошибок, которые зрители видят сразу, есть ещё ошибки, которые отвечают за качество, присущее работе российских гимнасток: оттянутые стопы, колени, совершенная выразительность.

«По моему мнению, Дина Аверина должна быть олимпийской чемпионкой», — сказала судья.

Напомним, Ашрам выиграла золотую медаль, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Авериной после упражнения с лентой. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

Ранее сообщалось, что украинскую судью раскритиковали за высказывания о поражении Авериной на ОИ в Токио.

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