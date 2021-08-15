Заявление Медведевой, программы Туктамышевой, прокаты юниоров: что обсуждали в мире фигурного катания во время Олимпиады

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов приехали в Бостон, чтобы принять участие в турнире Cranberry Cup, а отечественные юниоры пропустят два первых этапа Гран-при в Куршевеле. Елизавета Туктамышева рассказала, какими будут её новые программы, а Евгения Медведева заявила о пропуске предстоящего сезона. Александра Трусова познакомила подписчиков ещё с одним домашним питомцем, а Евгений Плющенко впервые вышел на лёд с 11-месячным сыном Арсением.

Премьера Тарасовой и Морозова в США

До начала нового сезона в фигурном катании остаётся всё меньше времени. Первым же турниром, в котором спортсмены смогут принять участие, станет Cranberry Cup в Бостоне. У российских болельщиков есть дополнительный стимул следить за соревнованиями — в них примут участие серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Пара рассчитывает выйти из затянувшегося пике с помощью известного тренера Этери Тутберидзе, которая работает с одиночниками.

Однако специалист решила рискнуть и помочь одному из сильнейших дуэтов мира. В Бостон они прилетели вместе. Компанию им составил Павел Слюсаренко. На Cranberry Cup Тарасова и Морозов должны представить произвольную программу.

Максим Траньков, который один тренировал фигуристов до прихода Тутберидзе, в США не полетел, объяснив это проблемами с документами.

«У меня отсутствует виза США. Получить её сейчас практически невозможно в силу охлаждения отношений между нашими странами и, конечно, коронавирусной инфекции», — рассказал специалист в Instagram.

Готовятся к новому сезону и другие пары России. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, под какую музыку будут выступать в произвольной программе. Им предстоит выходить на лёд под композиции Георгия Свиридова «Время, вперёд!» и «Метель». В короткой же они сделают ставку на музыку итальянского композитора Цезаря Пуни из балета «Эсмеральда».

«Мы хотим показать что-то новое. Люди, вероятно, помнят нас по выступлениям в прошлом сезоне, и мы хотим, чтобы новая программа от них отличалась», — объяснил Галлямов.

В свою очередь, чемпионы Европы в данном разряде Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, по информации «Матч ТВ», выбрали для произвольной программы песню Malaguena, а в короткой остановились на музыке из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

Наконец узнали многочисленные поклонники и о новых программах Елизаветы Туктамышевой. Короткая поставлена под танго Oblivion, а произвольная — под композицию Arabia, в которой соединены произведения ливанской скрипачки Ханин Эль Алам и песня My Love Music российского музыканта Артёма Узунова. Хореографом первой части стал Илья Авербух, а второй — Никита Михайлов. Сама спортсменка осталась в восторге от нововведений.

«Короткая программа будет очень чувственной. Мне она безумно нравится, это стиль, который мне идёт… Произвольная — тоже моя любовь. Я ещё заранее, до олимпийского сезона, знала, какую программу хочу: не музыку, а стиль, поскольку мне безумно нравится Восток», — объяснила фигуристка в эфире «Радио Зенит».

Также действующая серебряная призёрка ЧМ рассказала, что работает над сохранением тройного акселя.

«Важно не только сохранить его, но и все элементы выполнять хорошо, чтобы вся программа получалась целостная и компонентная с хорошими вращениями, чтобы от начала до конца было приятно смотреть», — добавила Туктамышева.

Полным ходом подготовка к сезону идёт и в группе Евгения Плющенко. Специалист рассказал, какие программы будут у его подопечных. Талантливому юниору Кириллу Сарновскому поменяли обе, причём сам фигурист участвовал в выборе музыки. 13-летняя Вероника Жилина в короткой получила «Джокера», а Софье Муравьёвой в данной части менять ничего не стали и оставили композицию Ne Me Quitte Pas. Наконец, двукратный олимпийский чемпион похвалил новичка группы Анастасию Зинину, с которой за месяц удалось разучить четверной тулуп.

«Всему штабу «Ангелов Плющенко» хочу сказать большое спасибо за проделанную работу — сезон начали достойно», — приводит слова Плющенко Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Между тем на днях тренер впервые вышел на лёд с младшим сыном Арсением, который появился на свет в сентябре прошлого года. Не исключено, что ребёнок пойдёт по стопам старшего брата Александра.

Проблемы с визитом во Францию у юниоров

У юниоров сезон должен начаться раньше, чем у взрослых фигуристов. Контрольные прокаты прошли в середине августа, тогда как у основной сборной они состоятся только 11—12 сентября в Челябинске. На мероприятие уже можно приобрести билеты, их минимальная стоимость — 1200 рублей. Не исключено, что местный стадион будет заполнен до отказа.

Также стоит отметить небольшие изменения в составе национальной команды. В резерв включена чемпионка Европы Софья Самодурова, а в резерв юниорской сборной — Ксения Синицына.

Отечественные юниоры неожиданно столкнулись с серьёзными проблемами. Им придётся пропустить два первых этапа Гран-при, которые пройдут в Куршевеле. Причина — жёсткие ограничения правительства Франции. Согласно им, Россия находится в «красной зоне» распространения коронавируса и въезжающие оттуда обязаны пройти десятидневный карантин в случае, если не привиты одобренной в ЕС вакциной.

Пока предполагается, что россияне примут участие в этапах, которые пройдут в Красноярске и Любляне. Однако они оказались в заведомо проигрышном положении по сравнению с иностранными конкурентами, поскольку проведут меньше стартов. В Международном союзе конькобежцев (ISU) нашли выход — отбор в финал будет проходить по сумме баллов за два этапа. Ранее с просьбой пересмотреть критерии в международную федерацию обратилась ФФККР.

Впрочем, с серьёзными проблемами сталкиваются и организаторы взрослых соревнований. Так, ISU объявил об отмене турнира серии ISU Challenger в Словакии «Мемориал Ондрея Непелы». Причины не называются, но в прошлом году старт не состоялся из-за пандемии COVID-19.

Поступление Загитовой в университет

Между тем известные российские фигуристы летом не теряют времени даром. Например, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы Александра Трусова завела себе ещё одну собаку — пуделя по кличке Элла — и поделилась радостной новостью с подписчиками в социальных сетях.

«Вот такое чудо ко мне прилетело! Знакомьтесь, Элла!» — написала Трусова в Instagram.

В доме спортсменки проживают ещё четыре питомца: другой пудель, хаски, чихуахуа и басенджи.

А вот Алина Загитова, Алёна Косторная и Дарья Павлюченко решили сосредоточиться на образовании. Все трое были зачислены в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма по профилю «Спортивная подготовка по виду спорта «фигурное катание на коньках». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта». При этом обучаться они будут заочно.

Если выбор девушек стал вполне предсказуемым, то Евгений Семененко сумел удивить — он поступил на лечебный факультет Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Фигурист будет обучаться по специальности «Лечебное дело».

Вполне может погрузиться в науку и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. В недавнем интервью «Матч ТВ» она снова подчеркнула, что точно пропустит грядущий сезон. Серебряная призёрка ОИ также затруднилась ответить на вопрос о своём будущем в спорте.

«Прошлый сезон вышел тяжёлым из-за проблем со здоровьем, поэтому этот мы решили пропустить. Планы касательно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживём — увидим», — объяснила Медведева.

Вместе с тем фигуристка призналась, что в настоящий момент у них с Тутберидзе абсолютное взаимопонимание и тренер полностью её поддерживает.

Наконец, известный хореограф Илья Авербух в преддверии нового сезона дал весьма оптимистичный прогноз. По его мнению, кто бы из девушек ни поехал на Олимпийские игры в Пекин от России, страна обеспечит себе золото и серебро в данном виде.

«Практически все лидеры тренируются в группе Тутберидзе, они видят друг друга, они подгоняют друг друга. Не исключено, что они будут выводить себя таким образом на ещё более высокий уровень», — цитирует специалиста ТАСС.

Высказался Авербух и о перспективах Туктамышевой, которой поставил короткую программу.

«Я видел, как Лиза готовилась, мне кажется, она очень хорошо настроена на сезон и находится в хорошей и боевой форме. Думаю, Алексей Мишин — большой стратег, очень правильно подводящий своих спортсменов. Сложная история: ей нужно сохранить свой тройной аксель, и тогда она будет конкурентоспособна», — добавил хореограф.