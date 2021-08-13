ISU разработал правила участия трансгендеров в фигурном катании

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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.
ISU разработал правила участия трансгендеров в фигурном катании
  • Reuters
  • © Eric Bolte-USA

Как сообщается на сайте ISU, для участия в мужских соревнованиях трансгендеру необходимо предоставить письменное подписанное заявление о том, что его гендерная идентичность — мужчина. 

Для тех же, кто поменял гендер с мужского на женский и хочет участвовать в женских соревнованиях, нужно продемонстрировать, что общий уровень тестостерона в организме был ниже 5 нмоль/л за последний год. Также этот уровень не должен превышаться в течение всего соревновательного периода, а при нарушении спортсменка будет отстранена на 12 месяцев.

Кроме того, после участия спортсмен-трансгендер не сможет вернуться к выступлению в соревнованиях другого пола как минимум четыре года.

Ранее глава Союза MMA России Радмир Габдуллин ответил, как отреагировал бы на желание трансгендера выступить на чемпионате России по смешанным единоборствам.

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