ISU разработал правила участия трансгендеров в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

Как сообщается на сайте ISU, для участия в мужских соревнованиях трансгендеру необходимо предоставить письменное подписанное заявление о том, что его гендерная идентичность — мужчина.

Для тех же, кто поменял гендер с мужского на женский и хочет участвовать в женских соревнованиях, нужно продемонстрировать, что общий уровень тестостерона в организме был ниже 5 нмоль/л за последний год. Также этот уровень не должен превышаться в течение всего соревновательного периода, а при нарушении спортсменка будет отстранена на 12 месяцев.

Кроме того, после участия спортсмен-трансгендер не сможет вернуться к выступлению в соревнованиях другого пола как минимум четыре года.

Ранее глава Союза MMA России Радмир Габдуллин ответил, как отреагировал бы на желание трансгендера выступить на чемпионате России по смешанным единоборствам.