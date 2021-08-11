Загитова поддержала сестёр Авериных после скандала на ОИ в Токио

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поддержала российских гимнасток Арину и Дину Авериных после скандала на летних Олимпийских играх в Токио.

«Наша гордость! Помните, что вы сражались не только за золотые медали. Главное — вы вдохновляете на новые свершения и работу над собой! Вся Россия гордится вами, и для нас вы — всегда победители!» — написала Загитова на своей странице в Instagram.

Фигуристка отметила, что главная оценка для российских спортсменов — это поддержка страны.

«Ценно, что при всех трудностях, неопределённости и ограничениях Игры всё-таки состоялись! И важно помнить, что главная оценка для наших ребят — это поддержка страны», — написала она.

Напомним, что в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то что она уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебро, а Арина Аверина заняла четвёртое место.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Дины Авериной. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заявили о намерении взять реванш у Ашрам на ОИ в Париже.