Загитова поддержала сестёр Авериных после скандала на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поддержала российских гимнасток Арину и Дину Авериных после скандала на летних Олимпийских играх в Токио.
Загитова поддержала сестёр Авериных после скандала на ОИ в Токио
  • © Instagram

«Наша гордость! Помните, что вы сражались не только за золотые медали. Главное — вы вдохновляете на новые свершения и работу над собой! Вся Россия гордится вами, и для нас вы — всегда победители!» — написала Загитова на своей странице в Instagram.

Фигуристка отметила, что главная оценка для российских спортсменов — это поддержка страны.

«Ценно, что при всех трудностях, неопределённости и ограничениях Игры всё-таки состоялись! И важно помнить, что главная оценка для наших ребят — это поддержка страны», — написала она.

Напомним, что в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио золотую медаль выиграла израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то что она уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебро, а Арина Аверина заняла четвёртое место.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Дины Авериной. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заявили о намерении взять реванш у Ашрам на ОИ в Париже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить