Фигуристка Медведева сообщила, что не будет выступать в сезоне-2021/2022

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что не будет выступать в следующем сезоне.
Фигуристка Медведева сообщила, что не будет выступать в сезоне-2021/2022
  • РИА Новости

«Буду ли я ещё соревноваться? Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, потому этот сезон мы решили пропустить. Планы относительно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживём — увидим», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ». 

Из-за травмы спины и болезни фигуристка не принимала участия в официальных соревнованиях в прошлом сезоне.

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