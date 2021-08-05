Фигуристка Медведева сообщила, что не будет выступать в сезоне-2021/2022

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что не будет выступать в следующем сезоне.

«Буду ли я ещё соревноваться? Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, потому этот сезон мы решили пропустить. Планы относительно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживём — увидим», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

Из-за травмы спины и болезни фигуристка не принимала участия в официальных соревнованиях в прошлом сезоне.

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