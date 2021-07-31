Щербакова рассказала, в чём заключается тренерский подход Тутберидзе

Чемпионка мира и трёхкратная чемпионка по фигурному катанию России Анна Щербакова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе повлияла на её отношение к спорту.

«С девяти лет я тренируюсь у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно с ней я поняла, что фигурное катание — это моя профессия и жизнь. Её подход заключается в том, что тренер полностью вкладывается в спортсмена, ожидая увидеть такую же самоотдачу. Желания бросить спорт никогда не было. Но случались сложные моменты — например, после перелома ноги. Тогда я должна была впервые выйти на международные соревнования. Конечно же, я очень переживала, что вылетела из борьбы на целый сезон. Восстановиться было трудно и физически, и морально. Пришлось возвращать уверенность в себе. Но, пережив это, я стала сильнее», — заявила Щербакова в интервью Hello!

Ранее фигуристка рассказала о намерении получить тренерское образование.