Щербакова рассказала, в чём заключается тренерский подход Тутберидзе

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Чемпионка мира и трёхкратная чемпионка по фигурному катанию России Анна Щербакова рассказала, как тренер Этери Тутберидзе повлияла на её отношение к спорту.
Щербакова рассказала, в чём заключается тренерский подход Тутберидзе
  • © РИА Новости

«С девяти лет я тренируюсь у Этери Георгиевны Тутберидзе. Именно с ней я поняла, что фигурное катание — это моя профессия и жизнь. Её подход заключается в том, что тренер полностью вкладывается в спортсмена, ожидая увидеть такую же самоотдачу. Желания бросить спорт никогда не было. Но случались сложные моменты — например, после перелома ноги. Тогда я должна была впервые выйти на международные соревнования. Конечно же, я очень переживала, что вылетела из борьбы на целый сезон. Восстановиться было трудно и физически, и морально. Пришлось возвращать уверенность в себе. Но, пережив это, я стала сильнее», — заявила Щербакова в интервью Hello!

Ранее фигуристка рассказала о намерении получить тренерское образование.

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