Щербакова заявила о намерении получить тренерское образование

Чемпионка мира и трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о желании получить тренерское образование после окончания школы.

«В следующем году я заканчиваю школу. Первое образование, которое хочу получить после выпуска, — тренерское. Мне действительно хочется не только попробовать себя в роли спортсмена, а и научиться передавать опыт другим. Я задумываюсь и о втором высшем, но хочу определиться со сферой чуть позже, у меня есть время», — заявила Щербакова в интервью Hello!

Также 17-летняя фигуристка рассказала о том, что в выходные от тренировок старается заниматься восстановлением, а вот отпуск проводит максимально активно.

Ранее фигуристка Косторная рассказала, когда собирается поступать в университет.