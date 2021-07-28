Фигуристка Косторная рассказала, когда собирается поступать в университет

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что не изменила намерения стать медицинским работником по завершении спортивной карьеры.

«Медицину я не забрасывала. Сейчас я активно учу химию и биологию, поступать планирую где-то через 3—4 года. Это моя мечта. Я не собираюсь от неё отказываться, чего бы мне это ни стоило», — сказала Косторная в ответ на вопрос подписчика в Instagram.

17-летняя фигуристка в прошлом сезоне не сумела отобраться на чемпионат мира.

Ранее Валиева заявила, что тренировки с Щербаковой, Косторной и Трусовой очень её подстёгивают.