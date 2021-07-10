Валиева: тренировки с Щербаковой, Косторной и Трусовой очень подстёгивают
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«Тренировки с Щербаковой, Косторной и Трусовой очень подстёгивают, потому что смотришь на них. Потому что если ты показала свой максимум, а они сделали ещё лучше, то и тебе приходится прибавлять», — приводит слова Валиевой Sports.ru.
15-летняя Валиева занимается в группе Этери Тутберидзе. Предстоящий сезон станет для неё первым на взрослом уровне. Она заявлена на этапы Гран-при в Канаде и России.
Ранее Щербакова рассказала, что травмы вносят коррективы в подготовку к олимпийскому сезону.