Валиева: тренировки с Щербаковой, Косторной и Трусовой очень подстёгивают

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о подготовке к предстоящему олимпийскому сезону, который станет для неё первым во взрослом катании.
Валиева: тренировки с Щербаковой, Косторной и Трусовой очень подстёгивают
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Тренировки с Щербаковой, Косторной и Трусовой очень подстёгивают, потому что смотришь на них. Потому что если ты показала свой максимум, а они сделали ещё лучше, то и тебе приходится прибавлять», — приводит слова Валиевой Sports.ru.

15-летняя Валиева занимается в группе Этери Тутберидзе. Предстоящий сезон станет для неё первым на взрослом уровне. Она заявлена на этапы Гран-при в Канаде и России.

Ранее Щербакова рассказала, что травмы вносят коррективы в подготовку к олимпийскому сезону.

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