Щербакова рассказала, что травмы вносят коррективы в подготовку к олимпийскому сезону

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о ходе подготовки к новому сезону.

«Конечно, я сразу понимала, что сезон будет ответственный, и именно поэтому много занималась на отдыхе, готовилась к сезону, чтобы сразу быть в форме. Вносят коррективы травмы. Стараюсь настраиваться, будет тяжело восстанавливаться. Я постараюсь всё это максимально быстро преодолеть и войти в форму», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

17-летняя Щербакова занимается в группе Этери Тутберидзе. Она является чемпионкой мира (2021), серебряным призёром чемпионата Европы (2020), серебряным призёром финала серии Гран-при (2019) и трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

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