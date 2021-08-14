Для защиты женщин и честного спорта: в ISU назвали критерии допуска трансгендеров к соревнованиям по фигурному катанию

В фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке введены критерии допуска трансгендерных спортсменов к соревнованиям. Тем, кто совершил переход от мужской идентичности к женской, необходимо иметь определённый уровень тестостерона и запрещено в течение четырёх лет возвращаться обратно. При этом проводить операцию по смене пола для состязаний с девушками не обязательно. В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что таким образом хотят защитить права женщин на честные состязания. При этом для тех, кто решил сменить женскую идентичность на мужскую, практически нет ограничений.

Международный союз конькобежцев (ISU) разработал правила, которые регулируют участие трансгендерных людей в соревнованиях. Новые нормы определяют, при каких условиях таким спортсменам можно состязаться в мужских и женских дисциплинах по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Новые правила вводят понятие «трансгендер» — это люди, чья гендерная идентичность отличается от той, которая была им приписана с рождения. В опубликованном документе особо оговаривается, что трансгендерами не обязательно должны быть лица, которые подвергались медицинскому вмешательству.

Спортсмены, которые поменяли гендер с женского на мужской, могут участвовать в мужских соревнованиях без каких-либо ограничений. Они должны лишь предоставить ISU письменное заявление о том, что относят себя к мужчинам, после чего получат от организации специальный сертификат, подтверждающий право на состязание с мужчинами.

У тех же, кто меняет гендер с мужского на женский, критерии допуска более строгие. Во-первых, такие лица должны также подтвердить письменно свою новую идентичность и не смогут снова её сменить в течение четырёх лет. Во-вторых, трансгендерная спортсменка должна продемонстрировать, что её уровень тестостерона в течение 12 месяцев до первого соревнования не превышал 5 нмоль/л. В отдельных случаях, которые будут разбираться особо, этот срок может быть увеличен.

Если эти условия выполнены, то ISU также выдаст сертификат, дающий право на состязания с женщинами. Спортсменкам после этого по-прежнему нужно будет поддерживать уровень тестостерона менее 5 нмоль/л в организме. Если концентрация гормона будет превышена, то фигуристка или конькобежка не сможет состязаться на протяжении ближайшего года. ISU оставляет за собой право внепланово тестировать спортсменок на тестостерон в любое время и без предупреждения.

В организации подчеркнули, что данная политика направлена на защиту женщин в спорте. Кроме того, в любой момент спортсменка, которая не отвечает требованиям для участия в состязаниях с женщинами, будет иметь право соревноваться с мужчинами.

ISU также рекомендовал национальным федерациям выработать свои правила, касающиеся трансгендеров. Предполагается, что данные требования будут применяться не только на международных соревнованиях, но и на национальных. Однако на турнирах ещё более низкого уровня возможны некоторые послабления, которые каждая отдельная страна сочтёт обоснованными.

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Необходимость в выработке отдельных правил, касающихся трансгендерных спортсменов, вызвана рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который ещё в 2015 году выработал общие требования, на которые должны ориентироваться спортивные федерации. В целом ISU повторил озвученные шесть лет назад критерии, но ужесточил требование, касающееся уровня тестостерона, — для МОК достаточно, чтобы у спортсменки он не превышал 10 нмоль/л.

Проблему участия трансгендерных спортсменов в фигурном катании и конькобежном спорте сложно назвать такой же актуальной, как, например, в лёгкой атлетике, где она уже приводила к разным скандалам и судебным искам. По мнению олимпийской чемпионки в танцах на льду Наталии Бестемьяновой, новые правила никак не отразятся на соревнованиях по фигурному катанию и не затронут интересы российских спортсменов.

«Не думаю, что это как-то скажется на результатах российских девочек. Мы видели командные соревнования в феврале, и там девочки перекатали мальчиков. Может, американские спортсмены-трансгендеры будут переходить из мужской дисциплины в женскую, но они не будут сильными технически. Не представляю, как можно использовать переход для улучшения результатов. Сильные фигуристы не будут такого делать, а слабые не прыгают, как нужно, это не сделает их технически сильными. Не думаю, что это как-то отразится на результатах в фигурном катании, в парах вообще нет смысла в этом. Конечно, никаких массовых переходов из категории в категорию не будет», — сказала Бестемьянова «Чемпионату».

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков также сдержанно отреагировал на новость о том, что трансгендерные спортсмены получили право на участие в соревнованиях. Он заявил, что никакого преимущества они в фигурном катании не получат.

«Я не знаком с трансгендерными спортсменами в нашем спорте. Если кто-то будет участвовать, ничего страшного не случится. На Олимпийских играх трансгендер выступал в соревнованиях по штанге, никакого преимущества ему это не дало. Я не думаю, что это как-то повлияет на спортивные результаты. Я спокойно отношусь к этому решению. У меня нет ни радости, ни возмущения по этому поводу. Это как бы природа, я не думаю, что решение ISU может повлиять на природу», — цитирует Транькова ТАСС.

В то же время известный тренер по танцам на льду Александр Жулин выразил возмущение тем, что в женских соревнованиях в скором времени смогут выступать бывшие мужчины. Он заявил, что выступает против такой возможности.

«Совсем с ума сошли. Одно дело — разрешить женщинам соревноваться с мужчинами, ради бога, пусть катаются, но переход в обратном направлении я не поддерживаю. Сейчас на Олимпийских играх в Токио девочка (Кристин Мбома. — RT) бежала 200 метров, так она, как говорят специалисты, без техники стала второй, а если бы дистанция была ещё на десять метров длиннее, то и вовсе победила бы. Но она же выглядит как мужчина. Как она может участвовать в соревнованиях среди женщин? Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет? Я вообще против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведёт в одно место. Я понимаю, что сейчас на меня может вылиться масса критики, но я на всё происходящее уже не могу смотреть», — заявил Жулин.

Упомянутая им Мбома имеет завышенный уровень тестостерона, что, по правилам Международной федерации лёгкой атлетики, лишает её возможности состязаться с женщинами на дистанциях от 400 метров до одной мили. Из-за этого она переключилась на бег на 200 метров, где сразу стала серебряным призёром Олимпийских игр.