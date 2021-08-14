Для защиты женщин и честного спорта: в ISU назвали критерии допуска трансгендеров к соревнованиям по фигурному катанию
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- © Karla Caballero
Международный союз конькобежцев (ISU) разработал правила, которые регулируют участие трансгендерных людей в соревнованиях. Новые нормы определяют, при каких условиях таким спортсменам можно состязаться в мужских и женских дисциплинах по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Новые правила вводят понятие «трансгендер» — это люди, чья гендерная идентичность отличается от той, которая была им приписана с рождения. В опубликованном документе особо оговаривается, что трансгендерами не обязательно должны быть лица, которые подвергались медицинскому вмешательству.
Спортсмены, которые поменяли гендер с женского на мужской, могут участвовать в мужских соревнованиях без каких-либо ограничений. Они должны лишь предоставить ISU письменное заявление о том, что относят себя к мужчинам, после чего получат от организации специальный сертификат, подтверждающий право на состязание с мужчинами.
У тех же, кто меняет гендер с мужского на женский, критерии допуска более строгие. Во-первых, такие лица должны также подтвердить письменно свою новую идентичность и не смогут снова её сменить в течение четырёх лет. Во-вторых, трансгендерная спортсменка должна продемонстрировать, что её уровень тестостерона в течение 12 месяцев до первого соревнования не превышал 5 нмоль/л. В отдельных случаях, которые будут разбираться особо, этот срок может быть увеличен.
Если эти условия выполнены, то ISU также выдаст сертификат, дающий право на состязания с женщинами. Спортсменкам после этого по-прежнему нужно будет поддерживать уровень тестостерона менее 5 нмоль/л в организме. Если концентрация гормона будет превышена, то фигуристка или конькобежка не сможет состязаться на протяжении ближайшего года. ISU оставляет за собой право внепланово тестировать спортсменок на тестостерон в любое время и без предупреждения.
В организации подчеркнули, что данная политика направлена на защиту женщин в спорте. Кроме того, в любой момент спортсменка, которая не отвечает требованиям для участия в состязаниях с женщинами, будет иметь право соревноваться с мужчинами.
ISU также рекомендовал национальным федерациям выработать свои правила, касающиеся трансгендеров. Предполагается, что данные требования будут применяться не только на международных соревнованиях, но и на национальных. Однако на турнирах ещё более низкого уровня возможны некоторые послабления, которые каждая отдельная страна сочтёт обоснованными.
Необходимость в выработке отдельных правил, касающихся трансгендерных спортсменов, вызвана рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), который ещё в 2015 году выработал общие требования, на которые должны ориентироваться спортивные федерации. В целом ISU повторил озвученные шесть лет назад критерии, но ужесточил требование, касающееся уровня тестостерона, — для МОК достаточно, чтобы у спортсменки он не превышал 10 нмоль/л.
Проблему участия трансгендерных спортсменов в фигурном катании и конькобежном спорте сложно назвать такой же актуальной, как, например, в лёгкой атлетике, где она уже приводила к разным скандалам и судебным искам. По мнению олимпийской чемпионки в танцах на льду Наталии Бестемьяновой, новые правила никак не отразятся на соревнованиях по фигурному катанию и не затронут интересы российских спортсменов.
«Не думаю, что это как-то скажется на результатах российских девочек. Мы видели командные соревнования в феврале, и там девочки перекатали мальчиков. Может, американские спортсмены-трансгендеры будут переходить из мужской дисциплины в женскую, но они не будут сильными технически. Не представляю, как можно использовать переход для улучшения результатов. Сильные фигуристы не будут такого делать, а слабые не прыгают, как нужно, это не сделает их технически сильными. Не думаю, что это как-то отразится на результатах в фигурном катании, в парах вообще нет смысла в этом. Конечно, никаких массовых переходов из категории в категорию не будет», — сказала Бестемьянова «Чемпионату».
Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков также сдержанно отреагировал на новость о том, что трансгендерные спортсмены получили право на участие в соревнованиях. Он заявил, что никакого преимущества они в фигурном катании не получат.
«Я не знаком с трансгендерными спортсменами в нашем спорте. Если кто-то будет участвовать, ничего страшного не случится. На Олимпийских играх трансгендер выступал в соревнованиях по штанге, никакого преимущества ему это не дало. Я не думаю, что это как-то повлияет на спортивные результаты. Я спокойно отношусь к этому решению. У меня нет ни радости, ни возмущения по этому поводу. Это как бы природа, я не думаю, что решение ISU может повлиять на природу», — цитирует Транькова ТАСС.
В то же время известный тренер по танцам на льду Александр Жулин выразил возмущение тем, что в женских соревнованиях в скором времени смогут выступать бывшие мужчины. Он заявил, что выступает против такой возможности.
«Совсем с ума сошли. Одно дело — разрешить женщинам соревноваться с мужчинами, ради бога, пусть катаются, но переход в обратном направлении я не поддерживаю. Сейчас на Олимпийских играх в Токио девочка (Кристин Мбома. — RT) бежала 200 метров, так она, как говорят специалисты, без техники стала второй, а если бы дистанция была ещё на десять метров длиннее, то и вовсе победила бы. Но она же выглядит как мужчина. Как она может участвовать в соревнованиях среди женщин? Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет? Я вообще против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведёт в одно место. Я понимаю, что сейчас на меня может вылиться масса критики, но я на всё происходящее уже не могу смотреть», — заявил Жулин.
Упомянутая им Мбома имеет завышенный уровень тестостерона, что, по правилам Международной федерации лёгкой атлетики, лишает её возможности состязаться с женщинами на дистанциях от 400 метров до одной мили. Из-за этого она переключилась на бег на 200 метров, где сразу стала серебряным призёром Олимпийских игр.
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