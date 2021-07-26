Напутствие олимпийцам от Загитовой и японский сад Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова обратилась к российским спортсменам на Играх в Токио, а Елизавета Туктамышева предложила включить элементы футбола в свою программу. Евгения Медведева рассказала о желании разбить японский сад на загородном участке, а Алёна Косторная посетила выставку Марка Кондратюка. Участники шоу Ильи Авербуха посадили деревья, а спектакли Татьяны Навки оказались под угрозой срыва. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Косторная на выставке Кондратюка и смелое предложение Туктамышевой

В фигурном катании продолжается межсезонье. Группа Этери Тутберидзе завершила очередной тренировочный сбор на подмосковной базе национальных команд России в Новогорске. Специалист лаконично подвела их итоги, опубликовав фото своей группы в полном составе.

«Завершились летние сборы в Новогорске. Всем нам удачи и здоровья в предстоящем сезоне. Дорогу осилит идущий», — написала Тутберидзе в Instagram.

После нескольких недель тренировок фигуристы получили возможность отдохнуть. Так, Алёна Косторная отправилась в отпуск в Сочи. А по возвращении в Москву она вместе с Артуром Даниеляном посетила выставку своего коллеги, бронзового медалиста чемпионата России Марка Кондратюка, совмещающего фигурное катание и искусство.

«Очень интересное место со свежими взглядами на современное искусство», — резюмировала Косторная.

Кроме того, чемпионка Европы решилась на новый эксперимент с внешностью. Ярко-розовый цвет волос она сменила на фиолетовый. Если в прошлый раз некоторые пользователи социальных сетей остались не в восторге от её имиджа, то сейчас преображение пришлось им по вкусу. Сама Косторная добавила к фотографии хештег «моё тело — моё дело», предположительно, намекая на прошлую критику.

Ни для кого не секрет, что Елизавета Туктамышева — большая поклонница футбола и болеет за санкт-петербургский «Зенит». Фигуристка призналась, что она испытывает настоящее удовольствие от посещения стадиона, а сама игра вдохновляет её настолько, что она даже готова совместить два вида спорта.

«О том, что футбол — это классная и интересная разминка, которую мы иногда используем во время подготовки, знают немногие. Возможно, стоит подумать о включении футбольного мяча в одну из своих программ», — сказала Туктамышева.

От подопечной Алексея Мишина действительно можно ожидать подобных экспериментов, так как она уже неоднократно демонстрировала новаторский подход к своим прокатам. Чемпионка мира призналась, что открыта для всего нового, даже с точки зрения планов после завершения карьеры.

«Мне будет интересно попробовать другой вид деятельности, кроме фигурного катания. Может быть, не прямо шоу-бизнес, но открыть в своей жизни что-то другое творческое. Но точно не песни. Не с моим голосом. Посмотрим, какие будут предложения. Я не собираюсь отказываться. Хочу прожить свою жизнь, не упустив никаких возможностей», — заявила Туктамышева в интервью изданию «Спорт день за днём».

Продолжают готовиться к предстоящему сезону и танцевальная пара Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро. Для работы над их произвольной программой они пригласили Кристофера Дина. Тренер дуэта Елена Кустарова рассказала, что связаться с ним удалось через мать партнёра Светлану Ляпину, которая находится в хороших отношениях с именитым фигуристом.

Сами спортсмены также высоко оценили сотрудничество с Дином.

«Мы так счастливы, что у нас есть возможность ещё раз поработать с Кристофером Дином над нашей произвольной программой для олимпийского сезона. Как же вдохновляет работа с легендой танцев на льду! Как же уже хочется поделиться совместным творчеством!» — рассказал Гуррейро.

Обращения к олимпийцам Загитовой и Медведевой и неожиданный визит Риппона

В Токио стартовала летняя Олимпиада. В стороне от главного спортивного события года не остались и фигуристы. Чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова обратилась со словами поддержки к коллегам из летних дисциплин, вспомнила свой опыт выступления на соревнованиях и выразила сожаление, что в этот раз они пройдут без зрителей.

«Я как никто знаю, как важны для спортсмена болельщики! Поддержка с трибун придаёт мне сил, вдохновляет и ведёт к победе! Это внутреннее сильнейшее ощущение — ты чувствуешь, что не один, за тебя и с тобой вся страна! Хочу поддержать всех ребят, которые едут на Олимпиаду от России! Будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны, принести нам всем и себе победу», — написала Загитова.

Кроме того, подопечная Тутберидзе рассказала, что по возможности будет следить за всеми видами спорта, но наиболее пристально — за художественной гимнастикой.

С аналогичным обращением выступила и Евгения Медведева. Она является официальным послом сборной России и должна была присутствовать вместе с командой в Токио, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки приняла решение отказаться от поездки. При этом фигуристка заверила, что непременно продолжит поддерживать спортсменов на расстоянии.

«Наконец-то начались долгожданные летние Олимпийские игры, которые мы с вами ждали целых пять лет. Сейчас очень непростое время, но давайте пожелаем нашей сборной здоровья, выдержки, терпения и, конечно же, новых рекордов. Болеем за наших в Токио!» — написала Медведева.

Фигуристка неспроста была выбрана послом сборной в Токио. Она является большой поклонницей японской культуры и хорошо о ней осведомлена. Медведева рассказала, что на её загородном участке в скором времени появится японский сад, на создание которого её вдохновило посещение восточных храмов.

«Хотелось бы в своём доме иметь уголок умиротворения, покоя и абсолютного порядка. Думаю, это отлично способствует гармонизации внутреннего состояния, даёт отдых и мыслям, и сердцу. Это мечта не только моя, но и мамы с бабушкой, и я счастлива, что скоро мы сможем вместе наслаждаться маленькой Японией прямо у нас во дворе», — рассказала Медведева в интервью ELLE Decoration.

За Играми планируют наблюдать и иностранные фигуристы. Так, японка Рика Кихира заявила, что с нетерпением ожидала начала Игр. А бронзовый призёр Пхёнчхана-2018 Адам Риппон даже посетил тренировку сборной США по художественной гимнастике в Токио.

Возможно, именно интерес фигуристов к летним соревнованиям способствовал неожиданным результатам опроса, проведённого ВЦИОМ в преддверии Игр. Отвечая на вопрос, за какими видами спорта они будут следить в ближайшие две недели, 8% респондентов назвали фигурное катание. Над недоразумением пошутил Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной.

«Мы не входим в те 8% россиян, которые болеют за фигурное катание на Олимпиаде в Токио, но следим и поддерживаем всех наших спортсменов... Я буду поддерживать компанию наших борцов. Когда мы были на сборах в Сочи, в это же время там вела подготовку к Олимпиаде сборная по борьбе. Я познакомился с ними и их тренерами — потрясающие люди. Сильнее всего буду болеть за Абдулрашида Садулаева», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

Доброе дело участников шоу Авербуха и неприятная история Навки

Тем временем в Сочи продолжается серия ледовых шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина». Участники спектаклей решили сделать доброе дело и высадили деревья на Аллее Славы возле «Адлер Арены». Помимо самого постановщика и Медведевой, в акции приняли участие и другие фигуристы — Александр Энберт, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и другие.

«Сегодня на Алее Славы было высажено десять деревьев. Посадить дерево — это прекрасная возможность сделать доброе дело и оставить свой след на земле», — говорится в сообщении пресс-службы ледового шоу.

Кроме того, Авербух сообщил и о других своих планах. В частности, он анонсировал новый сезон популярной телепрограммы «Ледниковый период», в котором звёзды шоу-бизнеса встают в пары с профессионалами и учатся азам фигурного катания. Победителями прошлого сезона стали актриса Ольга Кузьмина в дуэте с Энбертом.

Параллельно со спектаклями хореографа проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». При этом дважды представления находились под угрозой срыва из-за, как предполагается, действий злоумышленников. Так, сначала кто-то нажал аварийную кнопку на машине для заливки льда, после которой она не заводилась и её пришлось перезагружать. Затем аппарат замкнуло из-за расплавленного провода, по неизвестным причинам оказавшегося на нагретом аккумуляторе. К счастью, нарушения были вовремя замечены и не привели к серьёзным последствиям.

«Выступление фигуристов на ледовой арене во многом зависит от покрытия, а за него отвечают ледовары. Мало кто замечает ту усердную работу, которая проделывается до выхода на лёд. Но работа крайне важная и ответственная. Мы очень благодарны всем сотрудникам, благодаря бдительности и ответственности которых наша сказка состоялась. Обещаем, что все злоумышленники будут пойманы», — приводит слова представителей Navka Show Sport24.

Однако и сама олимпийская чемпионка Турина попала в неприятную ситуацию. На своей странице в Instagram она поделилась мнением по поводу необычной дисциплины — мужской художественной гимнастики. Навка призналась, что испытала «культурный шок», впервые увидев подобные соревнования, и выразила надежду на то, что они не приживутся в России.

Пост спровоцировал волну возмущения. Экс-фигуристку обвинили в нежелании принимать чужую позицию и нетолерантности. К критике присоединились и известные фигуристки Габриэла Пападакис и Кейтлин Уивер. Впоследствии Навка пояснила свою точку зрения.

«Своим высказыванием я не хотела никого задеть. У меня есть устойчивое мнение и своё понимание на сей счёт. Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике. Я считаю, что мой ребёнок должен расти в здоровом обществе и должно быть различие между женщинами и мужчинами», — отметила Навка.