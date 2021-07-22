Туктамышева — об Олимпиаде: для меня всегда важна история, а не только победы
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«Да, у меня очень насыщенная карьера. Для меня всегда важна история, а не только победы. Чтобы оставить какой-то след в сердцах людей после окончания своей карьеры, — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».
Она отметила, что не хочет загадывать относительно возможного участия в Играх-2026 в случае непопадания на Олимпиаду-2022.
24-летняя фигуристка прежде не выступала на Олимпийских играх.
Ранее Туктамышева рассказала, чем хочет заняться после завершения карьеры.