Туктамышева — об Олимпиаде: для меня всегда важна история, а не только победы

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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, будет ли она считать свою карьеру полноценной, если ей так и не удастся выступить на Олимпийских играх.
Туктамышева — об Олимпиаде: для меня всегда важна история, а не только победы
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Да, у меня очень насыщенная карьера. Для меня всегда важна история, а не только победы. Чтобы оставить какой-то след в сердцах людей после окончания своей карьеры, — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».

Она отметила, что не хочет загадывать относительно возможного участия в Играх-2026 в случае непопадания на Олимпиаду-2022.

24-летняя фигуристка прежде не выступала на Олимпийских играх.

Ранее Туктамышева рассказала, чем хочет заняться после завершения карьеры.

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