Туктамышева рассказала, чем хочет заняться после завершения карьеры

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Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.
Туктамышева рассказала, чем хочет заняться после завершения карьеры
  • globallookpress.com
  • © Jens Büttner/dpa

«Планирую остаться в Петербурге, но, естественно, буду рассматривать места, где мне понравится работа. Я человек мира. Хочется побывать в разных странах, понять другой менталитет. Я открыта для новых предложений. Мне будет интересно попробовать другой вид деятельности, кроме фигурного катания. Может быть, не прямо шоу-бизнес, но открыть в своей жизни что-то другое творческое. Посмотрим, какие будут предложения. Я не собираюсь отказываться. Хочу прожить свою жизнь, не упустив никаких возможностей», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».

24-летняя фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призёром мирового первенства 2021 года и бронзовым — континентального 2013 года. В её активе также победы на пяти этапах и в финале серии Гран-при, а также 12 различных международных турнирах.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева не поедет на Олимпиаду в Токио.

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