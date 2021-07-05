Приключения Туктамышевой в Париже, травма Щербаковой и потоп в «Хрустальном»: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева призналась в любви к Парижу, а Евгения Медведева поделилась секретами макияжа. Алёна Косторная станцевала с Артуром Даниеляном, а Алина Загитова исполнила поддержу с Петром Чернышёвым. Анна Щербакова травмировалась на сборах в Новогорске, а Дарья Усачёва получила звание «Мастер спорта». О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Присвоение МС Усачёвой и танец Косторной и Даниеляна

В предстоящем сезоне фигуристке Дарье Усачёвой предстоит дебютировать на взрослых международных соревнованиях. Хорошим стимулом в этом ей станет новое звание — «Мастер спорта», присвоенное Министерством спорта РФ. В его заслуженности сомневаться не приходится: в сезоне-2020/21 она стала бронзовой медалисткой финала Кубка России, а также заняла четвёртое место на чемпионате страны и в итоге вошла в обновлённый состав сборной. Уже сейчас многие эксперты сходятся во мнении, что в будущем именно уроженка Хабаровска станет одной из главных претенденток на высшие награды.

Тем временем группа Этери Тутберидзе начала сборы на подмосковной базе в Новогорске. В социальных сетях появился ролик с первыми тренировками и занятиями фигуристов. На нём присутствовали все ученики наставницы, кроме Анны Щербаковой, что сильно обеспокоило её болельщиков.

Сначала директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев опроверг предположение о том, что у спортсменки какие-то проблемы со здоровьем, но затем она сама объяснила своё отсутствие.

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила от вас очень много сообщений. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд», — написала Щербакова в Instagram.

Слова поддержки действующей чемпионке мира выразили многочисленные поклонники, а также Захра Лари, получившая широкую известность как первая фигуристка, выступившая на международном турнире в хиджабе.

Однако сборы — не повод отказаться от забавных роликов, рассказывающих о жизни спортсменов вне катка. Так, Алёна Косторная поделилась с подписчиками очередным зажигательным танцем. На этот раз компанию ей составил вице-чемпион Европы 2020 года Артур Даниелян.

«Танцевальные поддержки были, теперь с Артуром выходим на новый уровень», — подписала видео Косторная.

Конец июня в Москве выдался крайне дождливым: в один из дней мощный ливень затопил целые районы, а порывистый ветер опрокидывал деревья и обрывал линии электропередачи. От разбушевавшейся стихии пострадал и ледовый каток «Хрустальный». В спортивном сооружении протекла крыша, и вода залила пол. Но в группе Тутберидзе к происшествию отнеслись с юмором.

«В нашем любимом «Хрустальном» спа-процедуры совмещаем с тренировочным процессом», — пошутили в команде, добавив к посту традиционный хештег #работаемдальше.

Новая программа Коляды и признание в любви Туктамышевой

Одной из главных тем прошедшей недели стал график этапов Гран-при сезона-2021/22 и распределение по ним российских фигуристов. Большое количество вопросов вызвало непопадание в список участников танцевальной пары Софья Шевченко — Игорь Ерёменко, завоевавших бронзу этапа Кубка России и ставших четвёртыми на чемпионате России — 2021. Партнёр выразил недоумение по поводу произошедшего и намекнул на отсутствие спортивного принципа.

«Мы с Соней не меньше были удивлены таким положением дел. И надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам всё-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при и другие соревнования», — написал Ерёменко на своей странице в Instagram.

Фигуристов поддержали их наставники Ирина Жук и Александр Свинин. Тренеры выразили надежду, что пара всё же получит шанс выступить на российском этапе Гран-при, который пройдёт в Сочи в конце ноября.

При этом на этап в Ванкувере были заявлены Диана Дэвис и Глеб Смолкин, как и ряд других пар, не выполнивших необходимые критерии отбора Международного союза конькобежцев (ISU) и в рейтинге стоящих ниже Шевченко и Ерёменко. Некоторые болельщики предположили, что пара попала в список участников благодаря матери Дэвис — Этери Тутберидзе, пользующейся авторитетом в российском фигурном катании. Такие комментарии появились под постом Ерёменко, а Жук лайкнула один из них.

Удивление вызвало и распределение мест в мужском катании. Некоторые эксперты обратили внимание на то, что бронзовый медалист чемпионата России — 2021 Марк Кондратюк не получил ни одного этапа, в отличие от Даниила Самсонова, которому досталось два старта.

«На мой взгляд, решение дать два этапа Даниилу Самсонову — несправедливое. Было бы правильно дать каждому по этапу, а потом смотреть на то, как проявили себя фигуристы. Это было бы честнее, правильнее и разумнее, в том числе по отношению к спортсменам. Надо давать каждому шанс, чтобы они боролись и показывали, что умеют. Сложно находить мотивацию, когда тебе не дают шанс», — поделилась мнением бывшая фигуристка Катарина Гербольт.

Обновление программ — всегда большая интрига, и болельщики с нетерпением ожидают появления деталей о подготовке спортсменов к предстоящему сезону. Получить хоть какое-то представление о будущем номере помогает музыка.

Так, стало известно, что в качестве композиции для произвольной программы Михаил Коляда выбрал саундтрек из фильма «Список Шиндлера». Именно эта музыка принесла Юлии Липницкой золото чемпионата Европы и Олимпиады, а также серебро первенства планеты в 2014 году. Однако сотрудничающий с фигуристом хореограф Никита Михайлов предположил, что два номера не будут сравнивать.

«Всё-таки Юля — это женское катание. Нашу постановку, наверное, будут сравнивать с Джейсоном Брауном, который решил вдруг вернуться к этой программе спустя несколько лет. Но наша работа будет отличаться от его как в компоновке музыки, так и в характере. Ну и вообще Миша совсем другой... Ставить на такого профессионала, как Коляда, — это всегда удовольствие для хореографа», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

Что касается короткой программы Коляды, то её постановщиком выступил Илья Авербух. Он продолжит своё сотрудничество с группой Алексея Мишина и будет работать также над номером Елизаветы Туктамышевой.

А сама фигуристка решила сделать паузу в подготовке к сезону и отправилась в Париж. Она поделилась кадрами из поездки, признавшись, что опять влюбилась в этот город. Однако путешествие не обошлось без приключений. По словам чемпионки мира 2015 года, она опоздала на рейс, приехав в аэропорт за два часа, поэтому была вынуждена задержаться в городе, чему была только рада.

«Это, конечно, жесть. Опоздать на рейс, приехав за два часа, из-за забастовки, или плохой организации, или ещё фиг пойми чего. Но факт есть факт. Но! Мы ещё на один день в Париже, и мы счастливы!» — написала Туктамышева.

Подготовка Загитовой к шоу и секреты макияжа Медведевой

После непопадания Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на новый сезон у болельщиков ещё оставалась надежда, что они смогут отобраться на грядущие международные турниры, удачно выступив в Гран-при. Однако после распределения спортсменов по этапам стало понятно, что и на это рассчитывать не стоит. Кроме того, фигуристки не были включены в пул допинг-тестирования ISU.

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Несмотря на это, обе ученицы Тутберидзе не исчезают из медиапространства. Если раньше болельщики и эксперты обсуждали возможный переход в парное катание Медведевой, которая разучивала новые для себя элементы для ледового шоу «Анна Каренина», то теперь, похоже, пришло время её бывшей конкурентки. На одной из репетиций Загитова выполнила поддержку вместе с Петром Чернышёвым, ставшим её партнёром по спектаклю «Руслан и Людмила».

«А мы продолжаем работать и готовить для вас настоящую сказку на льду», — написала Загитова.

Между тем Медведева поделилась своими секретами красоты. По её словам, макияж является неотъемлемой частью фигурного катания, поэтому у каждой спортсменки есть целый арсенал различных косметических средств. Сама она начала краситься с десяти лет, но не из-за требований профессии, а «по зову сердца».

«Чем старше я становлюсь, тем больше времени начинаю уделять уходу за кожей. Если есть воспаление, выхожу без тоналки, чтобы всё залечилось. Умею краситься и считаю, что неплохо это делаю. Когда выходишь на международную арену, хочется выглядеть презентабельно. Обычно всегда готовлюсь сама, методом проб и ошибок. У меня есть некий алгоритм, которому я следую последние лет пять. Если я вот так накрашусь и вот так причешусь, то знаю, что буду выглядеть клёво», — заявила Медведева в прямом эфире Instagram.

Также фигуристка призналась, что у неё есть необычный «фетиш». Она рассказала, что ей всегда было важно приятно пахнуть, поэтому в какой-то момент у неё собралась большая коллекция различных ароматов.

«Недавно провела ревизию своей комнаты и бьюти-штучек. Поняла, что у меня их какое-то нереальное количество. Наверное, мне хватит этого ещё лет на пять. Стараюсь брать по одному флакону и доливать их до самого конца», — добавила Медведева.

Ещё одной важнейшей деталью образа фигуриста является его наряд для выступления. Подопечная Тутберидзе рассказала, что её самым любимым костюмом стало платье в восточном стиле для номера «Мемуары гейши» в сезоне-2019/20.

«Все костюмы шьются на один сезон для определённой программы. Бывает чуть дороже или дешевле. Стоимость обусловлена тем, что это ручная работа, большой и очень кропотливый труд дизайнера. Только представьте, каково это — нашить на наряд около тысячи бусин», — отметила Медведева в интервью Grazia.