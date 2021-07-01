Приезд Ханю в Сочи, дуэли Туктамышевой и Валиевой, битвы российских пар: чем удивило расписание нового сезона Гран-при

Международный союз конькобежцев опубликовал сетку участников розыгрыша Гран-при, что стало официальной точкой отсчёта нового, олимпийского сезона. Отличие нынешней серии от предыдущих будет в том, что заключительный российский этап пройдёт не в Москве, а в Сочи, и в нём примет участие самый харизматичный одиночник современности — двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. О главных интригах после распределения спортсменов по турнирам — в материале RT.

Раз в четыре года значимость серии Гран-при сильно снижается: из абсолютно самодостаточного коммерческого турнира она превращается скорее в некий набор стартов репетиционного характера — близость Олимпийских игр в этом плане сильно смещает приоритеты. Особенно это актуально для тех, кто намерен биться за медали на главном старте сезона. С одной стороны, успешное выступление в финале Гран-при не даёт никаких гарантий на последующий успех, с другой — серия из трёх (с учётом попадания в финал) выступлений в хорошей компании — прекрасная возможность для лидеров проверить собственную готовность, начиная с главного — самих постановок и их технического наполнения.

Три золотые награды России на последнем чемпионате мира подготовили прекрасную почву для болельщицкого оптимизма, но оставили целый ряд вопросов. Например: каким мог бы оказаться итог в парном катании, окажись у китайских экс-чемпионов мира Суй Вэньцзин — Хань Цуна чуть больше времени на полноценное восстановление? В Стокгольме китайский дуэт стал вторым, уступив Анастасии Мишиной и Александру Галлямову и опередив Александру Бойкову — Дмитрия Козловского, но там же на пресс-конференции вице-чемпионы признались, что полноценно работали перед тем стартом всего восемь недель.

Вопрос о потенциальном олимпийском соотношении сил с тех пор стал лишь более актуальным. Если китайцев и их постоянного хореографа Лори Николь не подведёт здоровье, можно с большой долей уверенности предположить, что в олимпийский сезон фигуристы войдут не только с очередной программой-шедевром, но, возможно, с наиболее сложными парными элементами, что автоматически сделает их наиболее опасными соперниками для российских пар.

Интрига противостояния, скорее всего, будет сохраняться до последнего: распределение по этапам сложилось в парах таким образом, что в очном поединке Суй и Хань не встретятся ни с одним из российских дуэтов, выступавших в Стокгольме. Более того, на своих двух этапах (в Канаде и Китае) китайцы — фавориты и с большой вероятностью отберутся в финал серии с максимальным количеством очков, в то время как российские пары неминуемо начнут эти очки друг у друга отбирать.

Кто именно из россиян окажется в олимпийском сезоне более успешен — чемпионы мира Мишина — Галлямов, бронзовые призёры Бойкова — Козловский, тёмные лошадки в лице Дарьи Павлюченко — Дениса Ходыкина или двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова — Владимир Морозов — вопрос в данном случае второстепенный. Важно другое: чем более высокой получится на предолимпийском отрезке внутренняя российская конкуренция, тем выше будет шанс развернуть в российскую пользу и олимпийскую дуэль. Соответственно, серия Гран-при интересна прежде всего внутренними баталиями.

Аналогичная картина просматривается в женском одиночном катании, где у каждой из претенденток на место в российской сборной в серии Гран-при имеется своя задача. Елизавете Туктамышевой предстоит дважды, в Ванкувере и Москве, встретиться с Камилой Валиевой, которую вот уже второй сезон готовят в олимпийские чемпионки её же собственные тренеры. Александре Трусовой и Алёне Косторной, не пересекаясь друг с другом на этапах, придётся убеждать публику и судей, что их прошлогодние метания от одного наставника к другому и обратно имели хоть какой-то смысл. А чемпионке мира Анне Щербаковой, хоть и достались наиболее льготные в плане соперниц китайский и французский этапы, но тоже придётся много чего доказывать. Например, силу собственного характера.

Проводить параллели между российскими одиночницами и их иностранными визави бессмысленно по простой причине: при безошибочном исполнении программ никакой конкуренции извне у подопечных Этери Тутберидзе, скорее всего, просто не окажется. Подводным камнем для них может стать иное: отработанная до совершенства чемпионская технология давно и хорошо известна миру. Уже сейчас с большой долей вероятности можно предположить, что технический контент спортсменок «Хрустального» окажется в грядущем сезоне приблизительно одинаковым, а значит, определённое преимущество получит та фигуристка, программы которой прозвучат наиболее мощно. Притом что постановками в группе занимается, по сути, один человек, задача максимально сработать на качество, не обделив идеями ни одну из спортсменок, становится архисложной.

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Основная танцевальная интрига серии Гран-при совершенно очевидна. Решение шестикратных чемпионов мира Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона пропустить прошлогодний чемпионат мира привело к тому, что золотые медали уплыли в руки Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, и это самое страшное, что могло случиться с французами в принципе. Более того: сейчас Пападакис и Сизерон — едва ли не единственные фигуристы в мире, для кого серия Гран-при может оказаться непоправимо опасной: с действующими чемпионами мира они на этапах не пересекаются, то есть, скорее всего, отберутся в финал лидерами, как и Синицина с Кацалаповым, но, если там французы всё-таки уступят Виктории и Никите, на Олимпийские игры им можно будет уже не ехать. В танцах в этом плане слишком сильны стереотипы: возвращать позиции, которые однажды упустил (особенно если упустил в очной борьбе), получается крайне редко.

Стратегически Пападакис и Сизерону сейчас вообще хорошо бы избегать любого соревновательного сравнения с соперниками. Иначе на Играх в Пекине вполне может повториться кейс Евгении Медведевой, морально проигравшей свою Олимпиаду за месяц до её начала — на чемпионате Европы.

Мужской турнир в рамках серии Гран-при с большой вероятностью станет последним подобным стартом для двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, и это реально повод для глобального расстройства. Вполне может оказаться, что с уходом Ханю из фигурного катания уйдут и основные японские спонсоры этого вида спорта. Они же сейчас являются своего рода гарантией, что легендарный японец не станет игнорировать предписанные старты и не пропустит второй из своих этапов — в Сочи. Количество поражений, которые Ханю на протяжении последних четырёх лет потерпел от трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена, уже исчисляется двузначной цифрой, и эта тенденция, похоже, будет лишь расти, но для абсолютного большинства одиночников опция «обыграй Ханю» по-прежнему остаётся столь же недостижимой, как «обыграй Чена».

В подготовку Чена серия Гран-при вписана идеальнейшим образом: он выступит в двух первых этапах, после чего получит возможность на протяжении полутора месяцев продолжать полноценную тренировочную работу без перелётов и акклиматизаций и готовиться не столько к финалу серии, сколько непосредственно к Олимпиаде, которую намерен выиграть.

Шанс примерить себя к сильнейшему одиночнику планеты, если говорить о россиянах, будет у Артура Даниеляна, Даниила Самсонова, Александра Самарина (все трое встретятся с Ченом на этапе в Лас-Вегасе), а также Макара Игнатова и Евгения Семененко — в Сочи. И это — тот самый опыт, который не приобрести заочно ни за какие деньги.

Самсонову, Самарину и Игнатову в этом плане повезло вдвойне: на этапе в Токио они получат в соперники и вторую легенду мужского ледового танцпола — Ханю. А в Сочи на один лёд с японцем выйдут Семененко и Михаил Коляда.

Станет ли Коляда в олимпийском сезоне лучшим из россиян, как это произошло на последнем чемпионате мира, и сумеет ли он реально поучаствовать в дележе наград — вопрос открытый. В прошлом сезоне Михаилу пошла в большой плюс его произвольная программа «Белый ворон», и этот факт был настолько очевиден, что мало кто сомневался: фигурист и его тренер Алексей Мишин наверняка сохранят постановку на олимпийский сезон. Почему этого не произошло, можно только гадать, но выбор тренера внезапно пал на гораздо более заезженный «Список Шиндлера».

С другой стороны, старты Гран-при — прекрасная возможность понять, чего будет стоить Коляда в своей новой программе и, если понадобится, произвести экстренную замену. Тем более что этот алгоритм отработан у Мишина ещё со времён Евгения Плющенко.

Парадокс, но при отсутствии у россиян в мужском одиночном катании больших шансов на серьёзный олимпийский результат, этот вид может оказаться невероятно интересным на этапе борьбы за вакансии в национальной сборной: помимо Даниеляна и Самарина, в строй вернулся чемпион Европы Дмитрий Алиев. И совсем не факт, что сохранить в этой компании лидерство для Коляды окажется проще, чем для Ханю — обыграть Чена.