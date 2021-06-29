Фигуристки Туктамышева и Валиева заявлены на этап Гран-при в России

Международный союз конькобежцев (ISU) огласил списки спортсменов, заявленных на этапы серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22.

Как сообщает пресс-служба ISU, на первом этапе сезона, который пройдёт в США, выступят Александра Трусова, Дарья Усачёва, Ксения Синицына, Даниил Самсонов, а также Аннабель Морозов — Андрей Багин, Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

На этап в Канаде заявлены Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Камила Валиева, Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко, а также Диана Дэвис — Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Анна Щербакова, Майя Хромых, Софья Самодурова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, а также дуэты Александра Степанова — Иван Букин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Пепелева — Плешков выступят на этапе в Китае.

На этапе в Японии посоревнуются Трусова, Усачёва, Игнатов, Самарин, Самсонов и сразу три пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Тарасова — Морозов, Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Щербакова, Косторная, Синицина, Алиев, Андрей Мозалёв, Артур Даниелян и пары Морозов — Багин, Степанова — Букин, Загорски — Гуррейро, Бойкова — Козловский, Артемьева — Назарычев заявлены на этап во Франции.

На российский этап, который пройдёт в Сочи, заявлены Туктамышева, Валиева, Коляда, Семененко, Синицина — Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алёшин, Мишина — Галлямов, Павлюченко — Ходыкин.

Ранее сообщалось, что Щербакова получила травму.