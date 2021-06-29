В ФФККР объяснили перенос этапа Гран-при из Москвы в Сочи

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал перенос этапа серии Гран-при из Москвы в Сочи в сезоне-2021/22.
В ФФККР объяснили перенос этапа Гран-при из Москвы в Сочи
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об изменениях размеров площадки. Соответственно, некоторые площадки перешли на другой размер. Сейчас у нас олимпийский год, необходимо провести соревнования на площадке 30 × 60, такая площадка у нас есть с хорошей красивой историей — это «Айсберг» в Сочи. Соревнования пройдут там», — приводит слова Когана РИА Новости.

С 2006 года российский этап Гран-при проводился в Москве. В 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 и 2005 годах соревнования принимал Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что российский этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт в Сочи.

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