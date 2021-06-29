Российский этап Гран-при по фигурному катанию пройдёт в Сочи

Международный союз конькобежцев (ISU) огласил даты проведения этапов серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22.

Как сообщает пресс-служба ISU, сезон стартует этапом в США, который состоится в Лас-Вегасе 22—24 октября. Этап в Канаде, который примет Ванкувер, запланирован на 29—31 октября. Третьим этапом сезона станут соревнования в китайском Чунцине 5—7 ноября. Этап в Японии состоится в Токио 12—14 ноября. Французский Гренобль примет этап Гран-при 19—21 ноября, а заключительный этап сезона пройдёт в России — соревнования состоятся в Сочи с 26 по 28 ноября.

Финал Гран-при, который пройдёт 9—12 декабря, примет Осака.

Ранее сообщалось, что Туктамышева и Валиева заявлены на этап Гран-при в России.