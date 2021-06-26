Новая любовь Загитовой, шутка Ягудина про Евро-2020 и пародия Транькова на Стоун: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева призналась, что была бы не против попробовать себя в парном катании, а Алина Загитова встала на вейкборд. Александра Трусова получила необычные подарки на день рождения, а Алексия Паганини посетила академию Евгения Плющенко. Максим Траньков спародировал самую известную сцену из «Основного инстинкта», а Алексей Ягудин предложил, как можно усилить сборную России по футболу. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Переход во взрослое катание Дэвис и Смолкина и смена спортивного гражданства Самойлова

Одной из главных новостей последних дней в мире фигурного катания стал переход танцевальной пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин во взрослую категорию. Это произойдёт уже в новом сезоне, сообщила партнёрша, отвечая на вопрос подписчиков. Победители юниорского финала Кубка России планируют отправиться в США, где начнут готовиться к грядущим турнирам.

При этом некоторые выразили опасение, что на выступление дуэта может повлиять то, что Диана — дочь одного из лучших российских тренеров Этери Тутберидзе. Однако эксперты отвергли это предположение. Так, по словам серебряной медалистки ЧМ-2012 Алёны Леоновой, преимущество перед соперниками может появиться лишь в том случае, если пара хорошо себя зарекомендует.

«Насчёт преференций от российских судей — это скорее бред, чем правда, потому что судьи всё равно относятся ко всем примерно одинаково. Если они станут топовой парой, то тогда да, к ним будет другое отношение», — цитирует Леонову «Чемпионат».

Тем временем, стали известны даты контрольных прокатов сборной России. Они пройдут 11 и 12 сентября на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. На них фигуристы продемонстрируют свои короткие и произвольные программы перед зрителями и техническими специалистами. При этом генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил ТАСС, что спортсмены, которые не примут участие в мероприятии, смогут выступить на проводящемся параллельно турнире Lombardia Trophy.

На минувшей неделе академию «Ангелы Плющенко» посетила необычная гостья — трёхкратная чемпионка Швейцарии Алексия Паганини. Некоторое время назад стало известно, что она ушла от своего тренера Стефана Ламбьеля и начала сотрудничество с Георге Чипером. На данный момент неизвестно, зачем фигуристка приезжала в Москву, однако юные ученики Евгения Плющенко явно остались довольны знакомству с коллегой.

Также на неделе стало известно, что россиянин Владимир Самойлов принял решение сменить спортивное гражданство и теперь будет представлять сборную Польши. В ФФККР уже согласовали этот переход, а также сообщили, что тренироваться спортсмен будет за пределами России. На счету бывшего подопечного Тутберидзе и Плющенко — победы и призовые места юниорского Гран-при и Кубка России.

День рождения Трусовой и воспоминания Загитовой об Олимпиаде

23 июня бронзовая медалистка чемпионата мира — 2021 Александра Трусова отметила своё 17-летие. С днём рождения её поздравили многие коллеги, тренеры и специалисты. Разумеется, не обошлось и без традиционного стихотворения от команды Тутберидзе, пожелавшей фигуристке успехов и побед на льду, а в жизни — счастья.

Фигуристка похвасталась своими многочисленными подарками от родных, друзей и поклонников. Помимо роскошных букетов цветов и шариков, среди них было несколько необычных портретов и изображавших её фигурок и даже войлочные игрушки в виде её домашних питомцев.

В начале июля состоится премьера нового ледового шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», в котором примет участие Евгения Медведева. Для роли Кити Щербацкой двукратной чемпионке мира пришлось полностью погрузиться в парное катание, а её временным партнёром стал серебряный призёр Пхёнчхана-2018 Александр Энберт. Комментируя успехи на новом для себя поприще, она призналась, что была рада этому опыту.

«Мне очень повезло... Саша только смеялся, если у меня что-то не получалось, а я постоянно стеснялась и извинялась. У меня была такая мотивация, что мне самой было очень интересно это попробовать. В шоу мне бы хотелось быть намного более мобильной. Одиночное катание — это здорово, но в фигурном катании есть ещё несколько видов, которые мне хотелось бы попробовать», — рассказала Медведева в эфире «Русского радио».

Энберт также положительно отзывался о способностях своей «ученицы», и некоторые эксперты начали рассуждать о том, смогла бы фигуристка добиться успеха в парном катании, учитывая, что о её возвращении к официальным турнирам пока речь не идёт.

«Не могу говорить конкретно о Евгении Медведевой. Но в переходе из одиночного катания в парное нет ничего невозможного. Один из самых сложных видов спорта — парное катание. Но я ничуть не удивлюсь, если это произойдёт. Мы не знаем, собралась ли она всерьёз заниматься парным катанием. Зная её характер, могу сказать, что она человек целеустремлённый и умеющий добиваться своего», — заявил бывший фигурист Олег Овсянников в разговоре с «Газетой.Ru».

На днях Медведева рассказала о необычном недуге. У неё возникли проблемы с кожей, и во время косметических процедур ей заявили, что она страдает от аллергии на молоко. Однако врачи не подтвердили этот диагноз, чему спортсменка очень обрадовалась.

«Ездили сегодня, проверили мою аллергию. Оказалось, что на молоко у меня её нет. Слава богу, ура! Это круто, здорово. А на что аллергия, врачи пока так и не выявили. Будем искать», — написала Медведева.

Параллельно с шоу Авербуха пройдёт ледовый спектакль Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Причём главную роль в нём исполнят три фигуристки. Помимо олимпийской чемпионки Турина — 2006, в Людмилу перевоплотятся Алина Загитова и недавно присоединившаяся к шоу Аделина Сотникова.

«У зрителей будет возможность увидеть разных Людмил. И все исключительно олимпийские чемпионки!», — написала Навка.

Однако путь олимпийских чемпионов не так прост, о чём не понаслышке знает Загитова. Вспоминая своё триумфальное выступление в Пхёнчхане, она рассказала, что почувствовала атмосферу спортивного праздника лишь в самом его конце, так как до этого была полностью сосредоточена на выступлении.

«Это сплочение всех стран, всех людей, всех спортсменов. Ты разговариваешь, находишь новых друзей. Почувствовала этот дух в конце, мне его было мало, хотя Олимпиада довольно долго шла... Могу сказать, что олимпийский путь — сложный. Надо его пройти, нужно, чтобы были люди, которые тебе помогают, дают правильные советы», — цитирует Загитову Sports.ru.

А в перерыве между ледовыми шоу фигуристка, по её признанию, обрела «новую любовь». Она впервые прокатилась на вейкборде и поделилась с поклонниками несколькими кадрами — как удачными, так и не очень: на одном снимке она уверенно стояла на доске, а на другом уже падала в воду.

Критика футбольной сборной и крестины сына Плющенко

Главным событием прошедшей недели для большинства российских любителей спорта стал вылет национальной команды с Евро-2020. Представители фигурного катания не остались от этого в стороне и поделились своими впечатлениями от выступления подопечных Станислава Черчесова.

Так, Алексей Мишин отметил, что результат отражает положение дел в нынешнем футболе, Плющенко призвал руководителям отечественного спорта вкладывать больше денег в строительство катков и других спортивных объектов, а Алексей Ягудин заявил: «Можно было отправить наших девочек из фигурного катания. Как минимум, результат был бы тот же».

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился забавным видео в TikTok. Он спародировал известную сцену из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.

А Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская крестили своего младшего сына Арсения. Торжественное мероприятие прошло в соответствии со статусом популярной четы — с богатым убранством, большим тортом и приглашёнными звёздными гостями. Крёстным отцом Плющенко-младшего стал олимпийский чемпион Солт-Лэйк-Сити Антон Сихарулидзе.