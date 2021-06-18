Жулин предположил, что Головин мог бы проявить себя в фигурном катании

Призёр Олимпийских игр Александр Жулин ответил на вопрос о том, кто из футболистов сборной России смог бы себя проявить в фигурном катании.

Призёр Олимпийских игр Александр Жулин ответил на вопрос о том, кто из футболистов сборной России смог бы себя проявить в фигурном катании.

«Сложный вопрос. Дзюба мог бы быть хорошим парником, и то он слишком высокий. Думаю, Головин бы неплохо смотрелся на льду. Фигурное катание же как плавание: как тебя бросили в воду, так ты и плывёшь. Так и здесь, сразу всё понятно. Что касается бывших игроков, то на коньках хорошо стоял Александр Мостовой, хоть и постоянно падал через зубец. Дмитрий Сычёв, Роман Широков. Все, кто неплохо играет в хоккей, могли бы попробовать себя в шоу, подобном «Ледниковому периоду». С актёрским мастерством, возможно, есть проблемы, но это дело наживное», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее Жулин предложил в матче с Данией одновременно выпустить на поле Дзюбу и Соболева.