Тренер Синициной и Кацалапова предложил в матче с Данией одновременно выпустить на поле Дзюбу и Соболева

«Конечно, стоило бы одновременно попробовать и Соболева, и Дзюбу, но тогда нужно было бы кого-то убрать из полузащиты. Потому что в таком случае форварды рискуют вообще остаться без мячей из-за нехватки игроков в центре. Уберите Романа Зобнина, а без него, может, развалится вся середина поля. Ведь каждый футболист — винтик в системе. Мне нравится Максим Мухин, цепкий игрок с отличным пониманием футбола. Возможно, увидим его в матче с Данией. И Жемалетдинов набрал хорошую форму. Жулин предположил, что Миранчук мог бы проявить себя в фигурном катании», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее Жулин высказался о сыгранности Головина и Миранчука.