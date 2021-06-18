Жулин не считает, что Головину и Миранчуку не хватает сыгранности

«Сыгранность — сказка, которую придумали, чтобы оправдать плохой результат. Это понимают все, кто хоть немного играл в футбол. Поставь в одну команду Лионеля Месси и Криштиану Роналду, и через несколько минут они сыграются. Так же и здесь. Миранчук и Головин — прекрасные игроки, которые чувствуют друг друга на поле. Профессионалам, по-настоящему умным и опытным игрокам не нужно для этого много времени. Они начнут с чистого листа и сразу будут понимать, куда и под какую ногу нужно отдать пас, а где, наоборот, стоит открыться. Кроме того, что Черчесов может сделать за две недели с футболистами, приезжающими из разных клубов? Конечно, он может дать им общие понятия. Но одна надежда на их мастерство», — сказал Жулин в интервью RT.

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