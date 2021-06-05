Прыжок с высоты 4000 м Щербаковой, свадьба Поповой и Ходыкина и тату с Загитовой: что обсуждают в мире фигурного катания

Анна Щербакова совершила прыжок с парашютом, а Алёна Косторная прокатилась на лошади по берегу моря. Евгения Медведева приняла участие в церемонии вручения музыкальной премии, а Алина Загитова провела тренировку в Новогорске. Бетина Попова рассказала о свадьбе с Денисом Ходыкиным, а Юко Кавагути начала работать массажисткой в салоне красоты. Что обсуждают в мире фигурного катания в межсезонье — в материале RT.

Любовь к лошадям Косторной и тайная свадьба Поповой и Ходыкина

В фигурном катании продолжается межсезонье. Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова решила использовать свободное время для осуществления мечты и прыгнула с парашютом с высоты 4000 м. На своей странице в Instagram она поделилась видео подготовки, а также самим полётом в тандеме с инструктором. Пользователи социальных сетей восхитились её смелостью и предположили, что следующим шагом спортсменки должен стать полёт в космос.

Щербакова также регулярно радует своих поклонников зажигательными танцами, которые исполняет сама или вместе с коллегами или популярными блогерами. На этот раз она объединилась с фигуристом, тренером и хореографом Артёмом Федорченко. На его аккаунт в TikTok подписаны более 1,5 млн человек, что делает его самым популярным представителем вида спорта в социальной сети.

А Алёна Косторная славится своей любовью к лошадям. Рассказывая о своём детском увлечении, она не отрицала возможность попробовать себя в этом виде спорта и даже выступить на летних Олимпийских играх. Пока это только планы, но на отдыхе фигуристка не упускает шанса сесть в седло.

«В жизни может меняться всё, но моя любовь к лошадям останется навсегда», — написала Косторная.

Чемпионка Универсиады 2019 года Бетина Попова сообщила неожиданную новость. Поклонникам фигурного катания известно, что её связывают романтические отношения с Денисом Ходыкиным, выступающим с Дарьей Павлюченко. Оказалось, что почти год назад пара узаконила свой союз. В некоторой степени на их решение повлияла пандемия коронавируса.

«Мы год уже женаты. И не то что скрываем, просто не рассказываем. Поженились в августе. Свадьбы не было, просто расписались. Мы это сделали ещё и потому, что начался карантин и на случай, если, не дай бог, кто-то попадёт в больницу, родственникам разрешили бы посещение. Да и всякие другие заморочки», — цитирует Попову сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Попова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года и начала работать хореографом, в том числе сотрудничая с Павлюченко и Ходыкиным. Дуэт уже начал подготовку к будущему сезону и определился с музыкой для произвольной программы. Они выйдут на лёд под саундтрек из драмы «Чёрный лебедь». Партнёр пошутил, что ради номера ему придётся примерить на себя балетную пачку.

«Если остановятся на этом варианте, рассчитываю, что у меня будет костюм, как у Жан-Люка Бейкера», — пошутил Ходыкин.

Татуировка поклонницы Загитовой и коллекция одежды Медведевой

Если раньше тренировка Алины Загитовой в Новогорске ни у кого не вызывала удивления, то сейчас это стало настоящей сенсацией и поводом для бурных обсуждений. Дело в том, что в подмосковном учебно-тренировочном центре базируются сборные России по разным видам спорта, а чемпионка Пхёнчхана-2018 не попала в состав команды на сезон-2021/22. Некоторые даже предположили, что она намерена вернуться в спорт и всё-таки отобраться на свою вторую Олимпиаду.

Однако президент ФФККР Александр Горшков поспешил разочаровать болельщиков. По его словам, фигуристка имеет право заниматься в Новогорске, даже не находясь в национальной команде.

«Алину никто не отчислял — она не вошла в национальную команду. Это никак не связано. Для тренировок ей совсем не обязательно находиться в списках сборной России. Новогорск — тренировочный центр, поэтому Женя Медведева, как и Алина Загитова, может тренироваться и готовиться на базе», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

У подопечной Тутберидзе одни из самых преданных поклонников в фигурном катании. Этот факт в очередной раз доказал необычный поступок одной из них. Девушка сделала себе татуировку с портретом фигуристки.

«Никогда не могла подумать, что в честь меня сделают татуировку», — отреагировала на жест болельщицы чемпионка мира 2019 года.

Тем временем Евгения Медведева порадовала своих поклонников новой коллекцией одежды с необычным дизайном. Худи украшает надпись «Ещё как могу». По признанию двукратной чемпионки мира, именно эти слова она бы хотела услышать в трудные моменты.

«Специально для коллекции я придумала зеркальный принт — это подчеркнуло идею, что мотивация — для себя любимой. Я верю, что мы сможем стать лучшими мотиваторами для самих себя, а также научимся радоваться самому процессу и всем нашим маленьким победам каждый день. Всегда верьте в себя и получайте удовольствие!» — пояснила Медведева.

Во время паузы в карьере у фигуристки весьма насыщенная светская жизнь. Она участвует в различных телешоу, становится гостем кинофестивалей и других торжественных мероприятий. На этот раз Медведева приняла участие во вручении премии канала «Муз-ТВ». Она объявила победителя в номинации «Прорыв года», которым стала группа Dabro.

Амбиции Плющенко-младшего и необычная профессия Кавагути

Ещё одной громкой новостью последних дней стало включение Евгения Плющенко в список тренеров сборной России. Как правило, в него попадают специалисты, чьи подопечные были заявлены в национальную команду на будущий сезон. После возвращения в группу Этери Тутберидзе Алёны Косторной и Александры Трусовой в «Ангелах Плющенко» таких фигуристов не осталось.

Однако в Министерстве спорта РФ пояснили, что при формировании списка учитывается спортивный принцип и заслуги тренеров в предыдущем сезоне. Кроме того, двукратный олимпийский чемпион сотрудничает со спортсменами, отобравшимися в юниорскую и юношескую сборную, — Софьей Муравьёвой, Кириллом Сарновским и Анастасией Зининой.

При этом среди специалистов сборной неожиданно не оказалось Виктории Буцаевой, тренирующей Илью Яблокова. Татьяна Тарасова объяснила это опечаткой, и впоследствии фамилия наставницы действительно появилась в списке.

А сын Плющенко, восьмилетний Александр, рассказал о своих серьёзных намерениях в фигурном катании. Он признался, что изначально встал на коньки по примеру своего титулованного отца, но теперь хочет повторить его успехи.

«Ну, я встал на коньки в два с половиной года, только на хоккейные. Потом я перешёл на фигурные коньки и начал профессионально заниматься. У меня есть золотые медали и серебряные. Я тренируюсь, я готовлюсь и хочу участвовать в Олимпийских играх», — рассказал Плющенко-младший.

После завершения карьеры большинство фигуристов не покидают спорт, продолжая работать тренерами или хореографами. Поэтому выбор двукратной чемпионки Европы Юко Кавагути может показаться очень необычным. Она работает массажисткой в одном из салонов красоты Санкт-Петербурга.

«Мне эта работа очень нравится. Когда начались коронавирусные ограничения, поняла, что нужно иметь и какой-то запасной аэродром, кроме фигурного катания. Индустрия красоты — это беспроигрышный вариант. Когда сама выступала, знала: массаж лица очень помогает спортсменам. Совсем с другим настроением выходишь на лёд», — рассказала Кавагути в интервью РИА Новости.