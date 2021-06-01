Плющенко вошёл в тренерский состав сборной России по фигурному катанию

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вошёл в тренерский состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.
Плющенко вошёл в тренерский состав сборной России по фигурному катанию
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта, главным тренером национальной команды заявлен президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. В тренерский состав вошли Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

В 2020 году Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода в его школу Александры Трусовой. В мае этого года фигуристка вернулась к Тутберидзе.

Из учеников Плющенко в юниорскую сборную попали Софья Муравьёва и Кирилл Сарновский. В юношеской команде группу Плющенко представляет Анастасия Зинина.

Ранее в ФФККР заявили, что Загитова имеет полное право тренироваться на базе в Новогорске.

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