Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вошёл в тренерский состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта, главным тренером национальной команды заявлен президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. В тренерский состав вошли Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

В 2020 году Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода в его школу Александры Трусовой. В мае этого года фигуристка вернулась к Тутберидзе.

Из учеников Плющенко в юниорскую сборную попали Софья Муравьёва и Кирилл Сарновский. В юношеской команде группу Плющенко представляет Анастасия Зинина.

Ранее в ФФККР заявили, что Загитова имеет полное право тренироваться на базе в Новогорске.