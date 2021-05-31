В ФФККР заявили, что Загитова имеет полное право тренироваться на базе в Новогорске

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова имеет полное право тренироваться в учебно-тренировочном центре сборных России в Новогорске.

«Алина Загитова имеет полное право тренироваться в Новогорске. Для этого ей не обязательно быть в списках сборной команды России. Как я уже говорил, Алина, как и Женя Медведева, имеет все возможности для подготовки», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Загитова не вошла в состав сборной России на сезон-2021/22, однако в настоящий момент тренируется на базе в Новогорске. В 2019 году фигуристка приостановила спортивную карьеру, но продолжает работать в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Загитова поддержала сборную России перед матчем со Швейцарией.