В ФФККР заявили, что Загитова имеет полное право тренироваться на базе в Новогорске
- РИА Новости
«Алина Загитова имеет полное право тренироваться в Новогорске. Для этого ей не обязательно быть в списках сборной команды России. Как я уже говорил, Алина, как и Женя Медведева, имеет все возможности для подготовки», — цитирует Горшкова РИА Новости.
Загитова не вошла в состав сборной России на сезон-2021/22, однако в настоящий момент тренируется на базе в Новогорске. В 2019 году фигуристка приостановила спортивную карьеру, но продолжает работать в группе Этери Тутберидзе.
Ранее Загитова поддержала сборную России перед матчем со Швейцарией.