В ФФККР заявили, что Загитова имеет полное право тренироваться на базе в Новогорске

Короткая ссылка
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова имеет полное право тренироваться в учебно-тренировочном центре сборных России в Новогорске.
В ФФККР заявили, что Загитова имеет полное право тренироваться на базе в Новогорске
  • РИА Новости

«Алина Загитова имеет полное право тренироваться в Новогорске. Для этого ей не обязательно быть в списках сборной команды России. Как я уже говорил, Алина, как и Женя Медведева, имеет все возможности для подготовки», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Загитова не вошла в состав сборной России на сезон-2021/22, однако в настоящий момент тренируется на базе в Новогорске. В 2019 году фигуристка приостановила спортивную карьеру, но продолжает работать в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Загитова поддержала сборную России перед матчем со Швейцарией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить