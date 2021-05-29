Загитова поддержала сборную России перед матчем со Швейцарией

Российская фигуристка Алина Загитова поддержала сборную России перед матчем с национальной командой Швейцарии на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Весь сезон вы дарили нам радость своей игрой, и сейчас вы на главном турнире года. Мы знаем, как вы долго к этому шли, несмотря ни на что, вопреки всему. Мы уверены, что вы сильнее всех, знаем, на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников и завоюете золотые медали», — сказала Загитова в видео, опубликованном на своей странице в Instagram.

Фигуристка отметила, что вместе с российскими хоккеистами — вся страна, миллионы болельщиков от Калининграда до Владивостока.

«Мы будем переживать за вас, желаем вам только успеха и победы. Мы — Россия, мы — «красная машина», мы победим», — сказала она.

Напомним, что 29 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2021 Швейцария — Россия. Встреча пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15 мск.

После четырёх матчей группового этапа чемпионата мира сборная России с девятью очками занимает второе место в группе А.

Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ-2021.