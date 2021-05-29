Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ-2021

Вратарь сборной России Сергей Бобровский прибыл в расположение национальной команды на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

Как сообщает Sport24, Бобровский пройдёт трёхдневный карантин, ежедневно сдавая тесты на коронавирусную инфекцию.

После этого вратарь сможет принять участие в матчах чемпионата мира.

Напомним, что 29 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2021 Швейцария — Россия. Встреча пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15 мск.

Ранее сообщалось, что Григоренко, Зуб и Кузьменко не сыграют со Швейцарией на ЧМ-2021 по хоккею.