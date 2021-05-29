Бобровский прибыл в расположение сборной России на ЧМ-2021
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Как сообщает Sport24, Бобровский пройдёт трёхдневный карантин, ежедневно сдавая тесты на коронавирусную инфекцию.
После этого вратарь сможет принять участие в матчах чемпионата мира.
Напомним, что 29 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2021 Швейцария — Россия. Встреча пройдёт в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 16:15 мск.
Ранее сообщалось, что Григоренко, Зуб и Кузьменко не сыграют со Швейцарией на ЧМ-2021 по хоккею.