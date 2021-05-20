В ФФККР объяснили непопадание Загитовой и Медведевой в сборную России на сезон-2021/22

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, почему Алина Загитова и Евгения Медведева не вошли в состав национальной команды на олимпийский сезон-2021/22.

По его словам, при утверждении списка кандидатов в сборную федерация руководствовалась жёсткими критериями, которые установили в Министерстве спорта России.

«На все вопросы о Медведевой и Загитовой уже ответил президент ФФККР Александр Горшков. Он отметил, что в сборную попали те, кто заслужил это выступлениями в предыдущем сезоне. При всём уважении к заслугам триумфаторов Пхёнчхана», — цитирует Когана РИА Новости.

Обе фигуристки пропустили минувший сезон. Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, а Медведева не выступала из-за травмы.

Ранее Елизавета Туктамышева выразила мнение, что Загитова и Медведева смогут вернуться в сборную.