В ФФККР объяснили непопадание Загитовой и Медведевой в сборную России на сезон-2021/22
- РИА Новости
По его словам, при утверждении списка кандидатов в сборную федерация руководствовалась жёсткими критериями, которые установили в Министерстве спорта России.
«На все вопросы о Медведевой и Загитовой уже ответил президент ФФККР Александр Горшков. Он отметил, что в сборную попали те, кто заслужил это выступлениями в предыдущем сезоне. При всём уважении к заслугам триумфаторов Пхёнчхана», — цитирует Когана РИА Новости.
Обе фигуристки пропустили минувший сезон. Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года, а Медведева не выступала из-за травмы.
Ранее Елизавета Туктамышева выразила мнение, что Загитова и Медведева смогут вернуться в сборную.