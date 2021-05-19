Туктамышева считает, что Загитова и Медведева смогут вернуться в сборную
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«Верю ли я в их возвращение? Да, без проблем. У нас, по-моему, пять мест в основном составе сборной, и если захотят — то конечно. Мне кажется, я была в худшем состоянии в своей карьере когда-то. Тогда у меня совсем ничего не получалось. Всё возможно. Если захотят. Всё от желания зависит. Будет желание — будут возможности. Нет желания — нет ничего», — заявила Туктамышева в интервью Premier.
Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.
Ранее сообщалось, что Евгения Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России.