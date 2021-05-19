Туктамышева считает, что Загитова и Медведева смогут вернуться в сборную

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева высказала мнение о возможности возвращения Алины Загитовой и Евгении Медведевой в сборную России.

«Верю ли я в их возвращение? Да, без проблем. У нас, по-моему, пять мест в основном составе сборной, и если захотят — то конечно. Мне кажется, я была в худшем состоянии в своей карьере когда-то. Тогда у меня совсем ничего не получалось. Всё возможно. Если захотят. Всё от желания зависит. Будет желание — будут возможности. Нет желания — нет ничего», — заявила Туктамышева в интервью Premier.

Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России.