Выпускной Косторной, приключения Бойковой на Мальдивах и рождение сына Волосожар: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова обошла Хабиба Нурмагомедова, Александра Овечкина и Артёма Дзюбу в рейтинге спортсменов, которым доверяют россияне, а Анна Щербакова попала в список российского Forbes. Елизавета Туктамышева рассказала о происхождении своего прозвища Императрица, а Александра Бойкова — о приключениях на Мальдивах. Татьяна Волосожар родила сына, а итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана обратились к Елене Ильиных. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Опровержение слов Горшкова и выступление в Японии Загитовой

Тема непопадания Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон не теряет актуальности среди болельщиков и экспертов. И хотя шансы на то, что спортсменки поедут в Пекин после столь длительной паузы, крайне малы, некоторые продолжают верить, что это произойдёт.

Именно поэтому появившиеся в СМИ заявления президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова о том, что это полностью исключено, так взбудоражили любителей спорта и дали новый повод усомниться в возвращении обеих спортсменок на лёд. Однако вскоре глава организации опроверг свои слова, отметив, что их, «возможно, умышленно переврали».

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«И Алина, и Женя имеют все возможности. Если будут тренироваться, готовиться и выступать, завоюют право поехать, то мы увидим их на Олимпиаде. А то, что пишут все, это бред», — цитирует Горшкова РИА Новости.

Загитова и Медведева действительно ещё имеют возможность попасть в заявку на Игры-2022. Для этого им необходимо успешно выступить на предваряющих Игры соревнованиях в сезоне-2021/22. Кроме того, место в команде может освободиться, если кто-то из заявленных фигуристов получит травму или откажется по иной причине. Окончательный состав команды на международные турниры будет сформирован в декабре по итогам чемпионата России.

А пока до старта нового сезона ещё далеко, Загитова продолжает участвовать в ледовых шоу. На этот раз она отправилась в Токио, где выступила со специальной программой. Кроме того, олимпийская чемпионка посетила показ фильма Александра Домогарова «Пальма», рассказывающего о взаимоотношениях между собакой и человеком. Фигуристка исполнила одну из ролей в японской версии ленты.

«История о любви и дружбе между человеком и собакой. Все трудности и испытания отражаются в этом прекрасном фильме. Особенно важно в это сложное время в связи с COVID-19 увидеть дружбу и поддержку между людьми двух стран», — рассказала Загитова.

После возвращения в Россию она поделилась трогательным видео встречи со своими домашними любимцами. Фигуристка — большая любительница собак, и они явно отвечают ей взаимностью.

Несмотря на паузу в карьере, Загитова продолжает оставаться одной из самых популярных и любимых фигуристок страны. Этот факт подтвердил рейтинг спортсменов, пользующихся наибольшим доверием у россиян, составленный компанией Romir. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 заняла в нём второе место, опередив таких именитых атлетов, как Артём Дзюба, Александр Овечкин, Мария Шарапова и Хабиб Нурмагомедов. Первое место досталось двукратной чемпионке Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой, третье — чемпиону мира по лыжам Александру Большунову.

Необычные встречи Щербаковой и приключения на отдыхе Бойковой

Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова вошла в куда более престижный список. Издание Forbes представило ежегодный рейтинг «30 до 30», в который входят молодые россияне, получившие признание в профессиональном сообществе и ставшие известными не только в стране, но и в мире. Фигуристка стала одной из победительниц в спортивной номинации. Помимо неё, награду получили вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и играющий в CS:GO киберспортсмен Дмитрий Sh1ro Соколов.

Сама фигуристка на минувшей неделе похвасталась несколькими неожиданными встречами, произошедшими на отдыхе в Дубае. Сначала она рассказала о знакомстве с известным французским фигуристом, чемпионом Европы 2011 года Флораном Амодьо. А затем поделилась совместной фотографией с Захрой Лари, первой в мире фигуристкой, выступившей на официальных соревнованиях в хиджабе.

«Вот такая приятная встреча. Захра Лари, желаю удачи в предстоящем сезоне», — написала Щербакова.

Однако далеко не у всех отпуск прошёл гладко. Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала о неприятностях, произошедших с ней во время отдыха на Мальдивах. Сначала совершавшая пересадку в Москве фигуристка перепутала аэропорты, и ей пришлось добираться из Внуково в Шереметьево. А перед посадкой в самолёт её результаты теста на коронавирус оказались принимать, так как они не были переведены на английский язык. Однако в итоге Бойкова успела сдать экспресс-тест.

На самом острове также не обошлось без приключений.

«Тут меня ждало ещё одно разочарование. Я совсем не подружилась со снорклингом (плавание на небольшой глубине с дыхательной трубкой. — RT)… У меня получилось преодолеть где-то четверть пути, но потом я быстро устала, врезалась в рыбку и в панике поплыла обратно. Кроме того, почему-то мне очень сильно жгло. Конечно, я потом ещё несколько раз пыталась проплыть, но то у меня вода в маску попадала, то я в ластах тонула», — посетовала Бойкова.

А вернувшаяся с отдыха Елизавета Туктамышева незамедлительно приступила к тренировкам. Так, она продемонстрировала необычное упражнение для отработки вращений. На специальном постепенно ускоряющемся тренажёре она выполнила несколько элементов. Её рекорд составил 4,7 оборота в секунду.

Подопечная Алексея Мишина неоднократно опровергала миф о том, что в фигурном катании не место дружбе. Так, её близкими подругами являются Софья Самодурова и Евгения Тарасова. Кроме того, чемпионка мира 2015 года с удовольствием общается с более молодыми коллегами — Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. По её словам, разница в возрасте не только не мешает, но даже помогает общению.

«С Сашей я общалась на чемпионате мира, потому что она жила в соседней комнате побольше. С Аней мы очень много общались на командном чемпионате мира. Мне с ними интересно, потому что ты смотришь уже другую точку зрения, более молодую. Интересно, как они думают, рассуждают. Ты от них непосредственность какую-то принимаешь. Это тоже круто», — рассказала Туктамышева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Многие поклонники фигурного катания называют чемпионку мира 2015 года Императрицей. Однако мало кто знает историю происхождения этого прозвища.

«Это началось, когда мне было лет 13 или 14. Мои болельщики в сети «ВКонтакте» назвали группу «Алая Императрица. Группа Елизаветы Туктамышевой». И после этого уже начали говорить так. С того момента всё пошло», — вспомнила фигуристка.

Конец мая — время последних звонков. В этом году 11-й класс окончила чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная. Она приняла участие в торжественном мероприятии в московской школе № 2098. В ближайшее время ей предстоит сдавать ЕГЭ. Спортсменка заявляла, что после завершения карьеры хотела бы стать нейрохирургом, однако пока неизвестно, планирует ли она уже сейчас поступать в медицинский вуз.

Обращение от Дольче и Габбана к Ильиных и прибавление в семье Волосожар и Транькова

Некоторое время назад олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных снялась в новом клипе австралийской певицы Sia на песню Music. Эффектный ролик, режиссёром которого стал её супруг Сергей Полунин, оценили не только болельщики, но и известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана. Они записали специальное видеообращение для фигуристки.

«Привет, Елена! Твой видео великолепно, прекрасно. Поздравляем, ты невероятная. Браво!» — сказали модельеры.

Тем временем в семье двукратных олимпийских чемпионов в парном катании Татьяны Волосожар и Максима Транькова произошло пополнение. 27 мая экс-фигуристка сообщила, что во второй раз стала мамой.

«Наша семья стала больше на 3 кг 950 г и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали! Спасибо любимому за то, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы», — написала Волосожар.

С радостным событием её поздравили многие коллеги и представители российского шоу-бизнеса, включая комментатора Дмитрия Губерниева, ведущую Регину Тодоренко, тренера Татьяну Тарасову и других. Пока пара предпочитает держать имя сына в секрете, однако Волосожар устроила для своих подписчиков небольшой конкурс, предложив его угадать. В игре принял участие и известных хореограф Илья Авербух, предложив назвать мальчика Ильёй.