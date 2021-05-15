Танцы Щербаковой на пляже, увлечение Валиевой автоспортом и зарядка Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Анна Щербакова станцевала на пляже, Владимир Морозов стал дайвером, а Камила Валиева рассказала об увлечении картингом. Евгения Медведева провела зарядку для будущих моделей, а Анна Семенович ответила на вопрос о своём возвращении на лёд. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Погружение Морозова с аквалангом и новая страсть Валиевой

Отпуск — время отвлечься от привычной деятельности и посвятить себя новому хобби. Эту возможность не упускают и фигуристы, отправившиеся на заслуженный отдых после напряжённого сезона. Так, трёхкратный призёр чемпионатов мира в парном катании Владимир Морозов опубликовал кадры из отпуска на Мальдивах, во время которого он освоил погружение с аквалангом.

«Сдали экзамен для погружений на 18 м, теперь официально дайвер», — поделился радостью фигурист.

О своём необычном хобби рассказала и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, тем самым немало обеспокоив поклонников. Оказалось, что 15-летняя спортсменка испытывает нежные чувства к автомобилям, однако пока в силу возраста может себе позволить кататься лишь на карте.

«Обожаю машины, но за руль пока нельзя, поэтому картинг — моя новая страсть», — написала Валиева.

Другие спортсмены предпочитают более размеренный отдых. Елизавета Нугуманова похвасталась фотографиями из Дубая, Александра Трусова попозировала на фоне морского заката, а Елизавета Туктамышева продолжила радовать поклонников видами Мальдив. При этом она в шутку добавила, что «если улыбается — значит рядом либо еда, либо солнце». А Анна Щербакова исполнила зажигательный танец на фоне бунгало.

При этом далеко не все фигуристы выбрали экзотические страны. Станислава Константинова сравнила виды Санкт-Петербурга с Дубаем, сфотографировавшись на фоне небоскрёба «Лахта-центр». А Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, призналась, что ей нравится Европа.

«Мне очень нравится в Европе! На этот раз были в Польше. Но, чувствую, душа лежит у меня к большим городам, мегаполисам!» — написала Синицина.

Фигуристка также поинтересовалась у подписчиков, какую страну или город любят они.

Развенчивание слухов о Тутберидзе и тренировка для моделей от Медведевой

Несмотря на межсезонье, подготовка к предстоящим стартам, включая Олимпийские игры в Пекине, идёт полным ходом. Так, тренер Синициной и Кацалапова Александр Жулин рассказал, что пара определилась с музыкой. По его словам, в произвольной программе они выйдут на лёд под одно из произведений знаменитого русского композитора Сергея Рахманинова.

Экс-фигуристка Екатерина Боброва положительно оценила этот выбор. Она напомнила, что в сезоне-2017/18 Синицина и Кацалапов уже выступали под второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром.

«К сожалению, тот сезон был не самым удачным для Вики с Никитой, но у них появился прекрасный шанс доказать, что для них музыка Рахманинова всё-таки победная. Пока мы не знаем, какая именно композиция будет выбрана, сложно делать серьёзные выводы. Но у Рахманинова есть много сильных произведений, которые в совокупности с интересной программой, чистым прокатом и красивыми костюмами должны помочь паре добиться хороших результатов», — приводит слова Бобровой «Матч ТВ».

Одним из главных событий межсезонья в парном катании стал переход Тарасовой и Морозова в команду Этери Тутберидзе. Спортсмены уже успели составить первое впечатление от тренера. Они отметили, что разговоры о жёстких методиках наставницы не имеют под собой никакого основания.

«Нам очень нравится, как она подходит к тренировкам, как она тренирует спортсменов, какой подход и как тут всё устроено и организовано. Поэтому мы видим для себя здесь очень хорошую перспективу… Узнали Тутберидзе только с лучшей стороны. Кто-то говорит, что «не так общается». Всё это, когда видишь вживую, это вообще всё не так. Всё это сказки, что там рассказывают, и слухи, которые идут», — заявил Морозов в эфире «Первого канала».

О группе Тутберидзе порой действительно ходят не самые приятные слухи. Так, подробности работы её штаба решила раскрыть четырёхкратная чемпионка Мексики Ана Канту Феликс, принимавшая участие в семинаре под руководством тренера Сергея Дудакова и хореографа Даниила Глейхенгауза. По её словам, специалисты были крайне требовательны, выгоняли со льда тех, у кого не получались те или иные упражнения, и даже доводили спортсменов до слёз.

На сторону коллег встал ещё один хореограф группы Сергей Железняков. Пост в соцсети, цитирующий интервью Феликс, он прокомментировал одной фразой: «И смешно, и печально». В ответ олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл раскритиковала тренера.

При этом в команде Тутберидзе стараются рассказывать не только о спортивной составляющей фигурного катания, но и о жизни учеников вне катка. На этот группа провела необычную тренировку, гостями которой стали домашние питомцы фигуристов. Евгения Медведева, Камила Валиева, Дарья Усачёва, Алёна Косторная и другие вывели своих собак на лёд и рассказали о них забавные истории.

«Давно хотели вторую собаку, потому что мы переехали в просторный дом, у нас стало много места, три этажа, можно бегать. И поняли, что Джерри весь день и всю ночь спит, у неё ничего не происходит, она живёт так же, как и в маленькой квартире. И поняли, что по масштабам можем себе позволить ещё одну такую козявку. Мои собачки лучшие на свете, потому что они мои. Это то же самое, если маму спросить, почему её дети — самые лучшие на планете», — рассказала Медведева.

Тем временем сама двукратная чемпионка мира продолжила радовать фанатов участием в необычных проектах. На этот раз она появилась на съёмках реалити-шоу «Ты — топ-модель», в котором девушки готовятся к модельному бизнесу. Однако фигуристка выступила в роли не конкурсантки, а почётного гостя. Она провела зарядку и рассказала о правильном питании.

Окончание карьеры Красножона и шутка про возвращение Семенович

Многие атлеты выбирают межсезонье, чтобы объявить об уходе из спорта. Так, о завершении карьеры сообщил бывший российский фигурист Алексей Красножон, в последние сезоны выступавший за США.

«Важные новости. После прошлого сезона я принял решение уйти из фигурного катания. Это был великолепный опыт, и я за всё благодарен. Для меня было честью быть частью сборной США. Я работал с большим количеством потрясающих людей и многому научился. Мне не терпится открыть новую главу в своей жизни», — написал Красножон.

Лучшим результатом 21-летнего фигуриста стала победа в финале юниорского Гран-при в сезоне-2017/18. Одним из его бывших наставников является Алексей Мишин.

При этом возвращение в спорт не исключил Дмитрий Соловьёв, выступавший в танцах на льду с Бобровой. Последний раз он выходил на лёд в сезоне-2017/18, когда стал серебряным призёром чемпионата Европы и Игр в Пхёнчхане. После завершения партнёршей карьеры он тренировался с Еленой Ильиных, однако они не принимали участия в официальных стартах.

«Я давно знаю, что нельзя останавливаться на достигнутом. Во мне до сих пор бьёт кровь. Дайте мне партнёршу, которая будет отдавать всю себя для того, чтобы завоевывать олимпийские медали, — я хоть завтра выйду на тренировку и готов тренироваться четыре года ещё. Я для себя взял на заметку, что надо от всего фанатеть», — рассказал Соловьёв в интервью Василию Конову.

Соловьёв стал участником шоу «Ледниковый период», а в качестве его партнёрши выступила Ольга Бузова. Спортсмен положительно отзывался о спортивных качествах ведущей, но пара заняла лишь восьмое место.

Некоторые болельщики были бы рады вновь увидеть на льду Анну Семенович. Она ушла из спорта в 2001 году после травмы мениска. Её партнёрами в разное время были Максим Качанов, Владимир Фёдоров, Роман Костомаров и Денис Самохин. При этом у самой певицы на этот счёт иное мнение. На вопрос подписчика, есть ли у неё желание вернуться, она пошутила: «Только в страшном сне».