Вызов Медведевой блогерам, фото Валиевой с Чагиным и ответ Галлямову от Малкома: что обсуждают в мире фигурного катания

Елизавета Туктамышева перечислила качества идеального мужчины, а Александра Бойкова призналась в любви к поэзии. Софья Самодурова прокатилась на экстремальном аттракционе в Дубае, а Камила Валиева и Майя Хромых встретились с многократным победителем «Дакара» Владимиром Чагиным. Евгения Медведева бросила вызов звёздам TikTok, а Александр Галлямов продемонстрировал навыки футбольного фристайла на льду. Что происходит в мире фигурного катания в межсезонье — в материале RT.

Отношение к свиданиям Туктамышевой и любовь к поэзии Бойковой

Сезон в фигурном катании подошёл к концу, и многие спортсмены отправились в заслуженный отпуск. Так, чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова вместе с семьёй поехала в Дубай. Однако времяпрепровождением на пляже её отдых не ограничился. Ученица Алексея Мишина прокатилась на одном из самых популярных экстремальных аттракционов города — километровом зиплайне, старт которого находится на 170-метровой высоте.

Коллега Самодуровой по группе Мишина Елизавета Туктамышева выбрала иное направление — Мальдивы. Чемпионка мира 2015 года уже успела похвалиться эффектными фотографиями с берега Индийского океана. Некоторое время назад она признавалась, что вся её нынешняя жизнь состоит исключительно из фигурного катания, поэтому отдохнуть или даже сходить на свидание получается крайне редко.

«Я встречалась с Андреем Лазукиным. У нас всё пошло с дружбы, и свидания уже были неактуальны, когда мы начали встречаться. Конфетно-букетного периода не было, и я к этому спокойно отношусь — важнее то, как ты чувствуешь себя рядом с человеком. Запоминающихся свиданий у меня нет. Мне приятнее просто пойти в ресторан, посидеть, поболтать — это считается свиданием?» — призналась Туктамышева в интервью газете «Известия».

Кроме того, серебряная медалистка первенства планеты 2021 года рассказала, какие качества её привлекают в мужчинах.

«Я ценю чувство юмора, наличие интеллекта и доброту. Эти качества для меня очень важны», — добавила она.

Помимо Туктамышевой, на Мальдивы уехала танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин. А бронзовая медалистка чемпионата мира 2021 года Александра Трусова похвасталась в Instagram морскими пейзажами.

Однако пока далеко не все успели отправиться в отпуск. Спортивный дуэт Александра Бойкова — Дмитрий Козловский продолжает проходить постановочные сборы на базе в Новогорске. В перерыве между тренировками партнёрша пообщалась с болельщиками в Instagram и ответила на их вопросы. Она призналась, что во время проката может думать о самых разных вещах, не связанных с фигурным катанием, описала самый лучший, по её мнению, маршрут в Санкт-Петербурге, а в числе любимых музыкантов назвала Макса Коржа, Адель и Рианну.

«Топ-3 любимых книг? Очень сложно сделать какой-то топ, но я попробую. «Братья Карамазовы», «Обломов», «Война и мир» или «Чистый понедельник». Любимые поэты? Я безумно ждала этого вопроса, потому что поэзию я ещё больше люблю, наверное, чем прозу. Так вот: я обожаю всех акмеистов, но в моём сердечке навсегда — Анна Ахматова», — заявила Бойкова.

Ответ Галлямову от Малкома и прогулка по Санкт-Петербургу Валиевой и Хромых

Представитель другой спортивной пары — Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, на одной из тренировок выполнил необычный трюк. Он проехал на коньках по льду, чеканя футбольный мяч. Некоторые из пользователей социальных сетей пошутили, что фигурист изобрёл новый вид спорта.

Галлямов неоднократно рассказывал, что очень любит футбол, а в чемпионате России по примеру своего дедушки поддерживает «Зенит». В одном из интервью спортсмен особо выделил нападающего команды Малкома, назвав его украшением Российской премьер-лиги.

В свою очередь, бразилец признался, что ему было лестно услышать такой комплимент от фигуриста. Он поблагодарил Галлямова и пожелал ему как можно дольше радовать Россию своими победами.

«Был ли я на фигурном катании? Честно говоря, не доводилось. Но при удобном случае обязательно постараюсь сходить. Себя на коньках представить не могу. Какие мне коньки? Футболисты получают травмы на поле, представьте, что будет, если я выйду на лёд? Я точно упаду — тут не может быть двух мнений. Если покачусь, то просто не смогу остановиться, что будет ещё хуже. Так что лучше уж футбол!» — приводит слова Малкома «Матч ТВ».

Ещё одной поклонницей «Зенита» является тренирующаяся в Санкт-Петербурге Туктамышева. Она не осталась в стороне от третьего подряд чемпионства команды и поздравила её в Instagram.

В последнее время фигуристы становятся частыми гостями футбольных матчей. Подопечным Этери Тутберидзе Камиле Валиевой и Майе Хромых довелось побывать на исторической встрече «Зенита» и «Локомотива», окончательно утвердившей сине-бело-голубых в ранге чемпионов. Сначала спортсменки прогулялись по солнечному Санкт-Петербургу, а потом отправились на «Газпром Арену». Там они станцевали с известным блогером Анной Толстовой, сфотографировались с семикратным победителем ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков Владимиром Чагиным, а затем поднялись на трибуны, чтобы посмотреть матч.

«Минувший день в Санкт-Петербурге прошёл как мгновение», — поделилась впечатлениями Валиева.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не отстаёт от современных трендов — она снялась в ролике звёзд TikTok, объединённых группой XO Team. Вместе они устроили импровизированное соревнование: фигуристка показывала упражнения, а блогеры пытались их повторить. Спортсменка предсказуемо победила, продемонстрировав лучшую растяжку и физическую форму в целом.

В ближайшее время поклонники также смогут насладиться новым образом Медведевой. Она сыграет Кити Щербацкую в новой ледовой постановке Ильи Авербуха «Анна Каренина». Главные роли достались чемпионам мира в танцах на льду Оксане Домниной и Максиму Шабалину. Кроме того, в спектакле, премьера которого назначена на июль, примут участие Роман Костомаров, Александр Энберт, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин и другие.

Визит Ягудина к Тарасовой и история деда Тутберидзе

Костюмы — неотъемлемая часть фигурного катания. Правильно подобранный наряд органично дополняет образ, а неудачное сочетание, напротив, может испортить впечатление от всей программы. Российские фигуристки, как правило, предпочитают традиционные платья в сдержанной цветовой гамме. Эту тенденцию объяснил известный стилист и дизайнер Владимир Мандриков, подводя модные итоги сезона.

«Я думаю, что чёрный цвет обоснован самой ситуацией в мире. Чем больше негатива, тем больше люди уходят в тёмные цвета. Кризис, вирус — всё это влияет. Если посмотреть на программы сезона, очень весёлой музыки мы не увидели. Вплоть до того, что Ане Щербаковой поменяли концовку произвольной программы, чтобы сделать её более позитивной. Всё связано с ситуацией. Мы же живём в обществе, это влияет на взгляды, настроение, на атмосферу, которая создаётся», — цитирует Мандрикова Sport24.

По его мнению, наиболее удачные костюмы в нынешнем сезоне были у Анны Щербаковой, а среди иностранных одиночниц — у Рики Кихиры.

За карьеру многие фигуристы по-настоящему сближаются со своими тренерами, становятся частью их семей и продолжают поддерживать тёплые отношения на протяжении многих лет. Этот факт в очередной раз доказали Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин. Экс-фигурист вместе с супругой Татьяной Тотьмяниной и двумя дочерьми пришли в гости к наставнице.

«Люблю и всегда жду вас!» — написала Тарасова.

9 мая многие фигуристы поздравили соотечественников с Днём Победы. Медведева рассказала, как её прабабушка дежурила на крышах домов в Москве и тушила бомбы, а прадедушка дошёл до Берлина и был награждён орденом Красной Звезды. Своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, вспомнили Алина Загитова, Анна Щербакова, Иван Букин, Татьяна Тарасова.

Поклонники Тутберидзе опубликовали информацию о её деде, лётчике Патвакане Григоряне, пропавшем без вести в 1941 году.

«В одном из последних писем семье он писал: «Умирают только трусы, а среди нас трусливых нет». В ноябре 1941-го от него пришла запоздалая открытка, и родные до последнего надеялись, что он жив. Мама Этери Георгиевны Тутберидзе много раз пыталась узнать, как погиб отец, но безуспешно — обращения в Центральный архив Министерства обороны ни к чему не привели», — говорится в сообщении.