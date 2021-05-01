«Тутберидзе пора строить новый каток»: как в мире фигурного катания отреагировали на уход Трусовой от Плющенко

Уход от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе выглядит обоснованным решением для Александры Трусовой. В этом уверена заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По мнению олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, российская фигуристка не добилась существенного прогресса за год тренировок в академии Плющенко. В свою очередь, Алексей Ягудин отметил, что с возвращением спортсменки группу наставницы будет сложно уместить на одном катке.

«Официальных заявлений не поступало»

Уход Александры Трусовой от Евгения Плющенко и её возвращение на лёд «Хрустального» в группу Этери Тутберидзе в очередной раз всколыхнул мир фигурного катания. Ещё недавно спортсменка утверждала, что не хочет ничего менять в своей жизни перед следующим сезоном, но в итоге она вслед за Алёной Косторной ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона к своему прежнему тренеру.

Эта новость стала сюрпризом для Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Её президент Александр Горшков отметил, что переход от одного тренера к другому должен быть оформлен официально.

«Я об этом ещё не слышал. Вы же знаете, что это должна быть официальная процедура», — цитирует Горшкова ТАСС.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган тоже отметил, что Трусова пока не уведомила федерацию о смене тренера, как того предписывают правила.

«Федерация может что-либо подтвердить, только когда к нам поступают официальные документы. От Трусовой официальных заявлений и документов пока не поступало. Но в любом случае мы желаем Александре дальнейших успехов, побед и здоровья», — сказал Коган РИА Новости.

«У всех, кто уходил из «Хрустального», не получалось»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно оценила возможность возвращения Трусовой к Тутберидзе. По её словам, затея с переходом спортсменки к Плющенко с самого начала вызывала вопросы.

«Вернуться к Тутберидзе — правильное решение. Возьмёт ли она её обратно? Я бы взяла. Это 100% пойдёт ей на пользу. Что касается Трусовой, то она сильная и справится с этим. Где родился, там и пригодился. Нечего бегать. Мне не казалось, что всё здорово начиналось, когда Плющенко захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один. Это не совсем так. У него сейчас подрастают девочки и мальчики. Если он хочет стать тренером, то он им станет. Но для этого нужно время», — сказала Тарасова «Чемпионату».

Реагируя на новость о возвращении Трусовой к Тутберидзе, известный хореограф Илья Авербух отметил, что выросшие в «Хрустальном» фигуристки в других местах не добивались заметных результатов.

«Я могу сказать только о том, о чём говорил не единожды: спортсменки, выращенные в школе «Хрустального», максимальный результат могут показать именно в школе «Хрустального». Это показывает практика. Если вы проанализируете всех, кто уходил оттуда, то у них не получалось. Думаю, что это тоже может пойти на пользу, как возвращение Косторной. Я думаю, что конкуренция у нас колоссальная, в женском одиночном катании шесть девочек, если не больше, претендуют на три олимпийские путёвки. Новость действительно громкая. Нашим делом остаётся только смотреть», — заявил серебряный призёр Олимпийских игр.

«Стабильности в четверных прыжках она не обрела»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Трусова так и не смогла добиться прогресса под руководством Плющенко. Она тоже выразила уверенность, что фигуристке с самого начала не нужно было менять тренера.

«Если бы я в своё время собралась рассматривать переход от Татьяны Тарасовой к другому тренеру, то это было бы подобно самоубийству. Надо было иметь очень весомые аргументы, которые, наверное, у Саши Трусовой тогда были. Но психологически уйти от успешного тренера очень трудно. Не было и результата, о котором она мечтала. Она ушла, потому что была третьей, но в итоге к тому же и пришла. Стабильности в четверных прыжках она не обрела, как и того, чего все очень ждали, — одухотворённости программ. Как была погоня за четверными, так она и осталась», — сказала Бестемьянова.

Бывшая спортсменка также отметила, что для Трусовой хорошим вариантом был бы уход к другому известному специалисту — Рафаэлю Арутюняну, у которого занимается трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен. К тому же у самой фигуристки, по словам Бестемьяновой, есть такое желание.

«Насколько я знаю, Саша очень давно хотела тренироваться у Рафаэля Арутюняна, но не смогла осуществить это из-за пандемии. Возможно, теперь ей удастся с ним посотрудничать. В любом случае тренировки у Плющенко послужили для Трусовой каким-то новым опытом», — заявила Бестемьянова.

Для тренера по танцам на льду Александра Жулина стало удивительным, что Тутберидзе согласилась принять к себе Трусову. Он отметил, что за последнее время у неё уже появилось много новых учеников, в том числе пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

«Я теперь спокоен за Этери Георгиевну. Кто-то из её учениц теперь победит на Олимпийских играх. Но я, откровенно говоря, удивлён. Правда, Трусова работала в системе Тутберидзе, в этом нет никаких проблем. Другое дело, что у Этери Георгиевны сейчас появилась пара и много одиночниц. Все они — звёзды, которые могут в один момент выстрелить и выиграть Олимпийские игры. Но, видимо, Трусова что-то почувствовала, что-то знает», — отметил Жулин.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин тоже отметил, что с приходом Трусовой у Тутберидзе набирается уже слишком много учеников, и предложил построить для тренера ещё один каток. Плющенко же он пожелал не бросать тренерскую работу и продолжать заниматься ею.

«Я и раньше высказывался, когда спортсмены уходили к Плющенко. Придерживаюсь мнения, что всё покажут будущие соревнования. Они продемонстрируют правильность или неправильность того или иного перехода. Сейчас хочу пожелать Жене продолжать работу несмотря ни на что и всё-таки попытаться вырастить своих чемпионов. Что касается Тутберидзе, это лучший тренер и просто мастер своего дела. И мы видим, что к ней возвращаются не просто так. Также я думаю, что в сложившейся ситуации для Тутберидзе, наверное, пора строить новый каток. Потому что на одном «Хрустальном» столько фигуристов — я просто не представляю, как их всех там уместить», — цитирует Ягудина «Газета.ru».

«Саше комфортно кататься там, где есть конкуренция»

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская считает, что Трусовой нужно тренироваться в условиях жёсткой конкуренции, которой в академии Плющенко уже нет.

«Не можем знать, что подвигло Сашу расторгнуть сотрудничество с Евгением. Переход от тренера к тренеру и обратно нужен был для того, чтобы по-настоящему оценить Этери Тутберидзе как тренера, грубо говоря, «что имеем — не храним, потерявши — плачем». Раз Саша к ней возвращается, она понимает, что кроме Этери Георгиевны, больше дать никто не может. Она же хотела больше получить. Попробовала у Плющенко — поняла. Выдержит ли конкуренцию у Тутберидзе? Саша сможет, Саше это нужно. Она такой человек, что ей как раз, наверно, очень комфортно кататься там, где есть конкуренция. Она спортсменка с большой буквы. Саша знает, ради чего она работает, её это будет подхлестывать», — рассказала Бутырская «Спорт-Экспрессу».

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков, который конфликтовал с Плющенко после ухода Трусовой, заявил, что уже давно замечал неудовлетворённость фигуристки от тренировок у двукратного олимпийского чемпиона. По его словам, Трусова сможет вслед за Косторной вновь вернуться в комфортное состояние, если вернётся в прежнюю команду.

«Даже если говорить о последних стартах, то мне было по-человечески жаль, что такие таланты просто пропадают! По психологическому состоянию видно, что ребёнок был не в своей тарелке. Что-то его давит, что-то его гложет... Вроде как в полной кондиции, но психологическая неустойчивость какая-то проявляется, и всё сыпется. Ведь наше внутреннее состояние отражается на наших физических способностях. Посмотрите на Косторную — она расцвела! Она сейчас в семье. Это получилось, как возвращение блудного сына — вернулся в семью и душа успокоилась. Естественно, что это отразилось на физическом состоянии», — уверен Железняков.

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев считает, что на спортсмена негативно влияют постоянные переходы от одного тренера к другому. Он также отметил, что Трусова не могла сама решать, у кого заниматься, и большое влияние на неё в этом вопросе могли оказывать родители.

«Эти маленькие девочки не выбирают. Родители смотрят, где им предложат больше денег, и мечутся туда-сюда. Вот, например, переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко — от добра добра не ищут. Ты каталась в хорошей группе, в хороших условиях, с прекрасным тренером. Зачем тебе куда-то метаться? У Плющенко покаталась — опять что-то не устраивает! Мне кажется, она переходила к Плющенко, чтобы её катание было более стабильным. У Тутберидзе была конкуренция, девочки боролись, и это давало результат. Правильно ли, что Саша ушла к Тутберидзе? Мне кажется, что это не её решение. Кто-то её направляет. Всё, что ни делается, — всё к лучшему. Она теперь в своём коллективе, там те же девочки. Всё теперь зависит от них самих. Все эти переходы пока не дают положительного результата, это просто нервотрёпка. Любой переход к тренеру — смена обстановки, смена подхода. Она ещё даже не успела привыкнуть к Плющенко», — отметил Зайцев.