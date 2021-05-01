Хореограф группы Тутберидзе прокомментировал возвращение Трусовой

Алексей Железняков, хореограф группы известного тренера Этери Тутберидзе, поделился впечатлениями от возвращения бронзового призёра чемпионата мира Александры Трусовой в «Хрустальный».

«Я рад, что Трусова возвращается, — это здорово! Если человек осознал, пришёл к какому-то выводу, то почему бы и нет? Да, я говорил что для меня лично её уход был неким предательством. Все понимают, что у нас с Плющенко сложились не очень добрые отношения. И когда наш ребёнок переходит к тренеру, с которым у нас не очень хорошие отношения, то это не очень приятно. Но нужно уметь всегда прощать. Мне было по-человечески жаль, что такие таланты просто пропадают! По психологическому состоянию видно, что ребёнок находился не в своей тарелке. Что-то его давит, что-то его гложет. Посмотрите на Алёну Косторную — она расцвела! Она сейчас в семье. Получилось как возвращение блудного сына — вернулся в семью, душа успокоилась. Естественно, это отразилось на физическом состоянии», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

В прошлое межсезонье Трусова и чемпионка Европы Алёна Косторная перешли из группы Тутберидзе в академию Этери Тутберидзе. В нынешнее межсезонье обе спортсменки совершили обратный переход.

Ранее Ягудин пожелал Плющенко продолжать работу.