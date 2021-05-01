Ягудин: хочу пожелать Плющенко продолжать работу и попытаться вырастить своих чемпионов

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал уход бронзового призёра чемпионата мира по фигурному катанию Александры Трусовой из академии Евгения Плющенко.
Ягудин: хочу пожелать Плющенко продолжать работу и попытаться вырастить своих чемпионов
  • РИА Новости

«Я и раньше высказывался, когда спортсмены переходили к Плющенко. Придерживаюсь мнения, что всё покажут будущие соревнования. Они покажут правильность или неправильность того или иного перехода. Сейчас же хочу пожелать Жене продолжать работу, несмотря ни на что, и всё-таки попытаться вырастить своих чемпионов», — цитирует слова Ягудина «Газета.Ru».

В нынешнее межсезонье академию Плющенко покинули чемпионка Европы Алёна Косторная и бронзовый призёр первенства мира Александра Трусова.

Ранее Жулин высказался о системе Плющенко.

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