Железняков сомневается, что Трусова будет прыгать пять четверных у Тутберидзе

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Алексей Железняков, хореограф отделения «Хрустального», оценил шансы фигуристки Александры Трусовой прыгнуть пять четверных под руководством тренера Этери Тутберидзе.
Железняков сомневается, что Трусова будет прыгать пять четверных у Тутберидзе
  • Reuters

«Прыгать пять четверных в программе очень сложно. Нужно ещё, чтобы были правильная подача и интерпретация в плане хореографии и эмоций. Прыгать при этом пять четверных — это нечто на космическом уровне. У меня есть сомнения по этому поводу. Трусова атлетически серьёзно готова к таким вещам, потому вполне может это сделать, однако как хореограф могу сказать: при пяти четверных невозможно сделать классную компонентную составляющую и конкурировать с Щербаковой. Здесь надо найти какую-то золотую середину. Да и пять четверных — это довольно опасная история. Нельзя, чтобы ребёнок убивался», — сказал Железняков «Спорт-Экспрессу».

1 мая стало известно, что Трусова покидает академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и будет работать со своим прежним тренером Этери Тутберидзе.

Ранее хореограф группы Тутберидзе прокомментировал возвращение Трусовой.

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