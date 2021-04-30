«Пыль, поднявшаяся до небес, остаётся пылью»: как Баюл своими высказываниями провоцирует конфликты в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл за последний месяц позволила себе сразу несколько неоднозначных высказываний, вызвавших бурную реакцию у болельщиков и специалистов. Переехавшая в США украинская спортсменка успела обвинить российских фигуристок в плагиате своих платьев, вступить в перепалку с хореографом группы Этери Тутберидзе, раскритиковать Татьяну Тарасову, в чём её поддержала Оксана Грищук, а также предъявить претензии журналистке RT Елене Вайцеховской.

Критика Тарасовой

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл в апреле стала главной возмутительницей спокойствия в мире фигурного катания. Бывшая украинская спортсменка в последнее время оставила в своём Instagram множество неоднозначных комментариев, которые спровоцировали бурную дискуссию в виде спорта, и без того богатом на различные противостоянии и конфликты.

Особенно громко прозвучали слова Баюл в адрес Татьяны Тарасовой. Она обвинила заслуженного тренера СССР в корысти и отсутствии патриотизма. В своём комментарии она также упомянула Тома Коллинза — создателя американского шоу «Чемпионы на льду».

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«Эти специалисты должны знать, как в 1990-х им в Америке Том Коллинз помогал. Я о Тарасовой. У неё вся труппа распалась в её театре, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию…» — утверждала Баюл.

Её в комментариях поддержала другая бывшая фигуристка, Оксана Грищук. Двукратная олимпийская чемпионка, выступавшая в танцах на льду с Евгением Платовым, рассказала о своём неприятном опыте работы с Тарасовой и обвинила её в присвоении своих денег.

«Как меня Тарасова обокрала после Олимпиады, ты разве не слышала? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнёрши, лишив меня всего. Мне понравилось про неё. Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то ещё правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и молчат почему-то. Да, Оксанка, нас многие дурили и обворовывали всё время. Такие змеи, как Тарасова, и других там была ещё целая группа. Мы все силы отдавали тренировкам и выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и всё у нас забрать», — пожаловалась Грищук.

Спустя несколько дней Баюл рассказала, какую реакцию вызвали её высказывания о Тарасовой. Через её подругу, продюсера и актрису Наталью Шляпникофф к украинской спортсменке обратился журналист Валерий Мякотенко. Он попросил повлиять на Баюл, чтобы та перестала комментировать российского тренера в негативном ключе. Олимпийская чемпионка на это ответила, что «ей не надо угрожать через её друзей».

На защиту Тарасовой встали некоторые из её учеников и коллег, в частности тренер Рафаэль Арутюнян. При этом он не стал говорить, к кому обращается.

«Татьяна Анатольевна Тарасова — для меня икона. Она меня всегда защищала и любила. Не знаю за что. Она всегда очень хорошо ко мне относилась, а в одном моменте даже как-то спасла. Когда были «тёрки» с какими-то тренерами, она мне помогла. Она вообще большого сердца человек. А когда идут эти грязные разговоры… Я прям не могу. Имейте совесть! Это вообще беда. Тогда молчали, а сейчас начинаете нести грязь. Разве так можно? Я считаю, что это безобразие. Нельзя так, им будет стыдно. Когда они постареют, им станет стыдно. Нельзя так делать, нельзя себя пиарить на этом. Относитесь к заслуженным людям по-человечески», — сказал Арутюнян в интервью Василию Конову.

Претензии к Вайцеховской

Следующим объектом критики со стороны Баюл стала олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская, пишущая три десятка лет о фигурном катании. Спортсменка предъявила претензии журналистке RT в связи с интервью, которое они записали два года назад и было с ней согласовано. Судя по всему, Баюл не устроило то, как озвученная ей же самой информация потом использовалась в материале другого СМИ.

«Да, Елена, припоминаются в Америке чемпионаты мира среди профессионалов. По-моему, вы их так же забыли, как и ваш друг Тарасова. Да, ещё вы родом с Украины? Не так ли? Писать под псевдонимом, так же как наносить противнику удар со спины, мерзко и подло. Пропаганда — это не для профессионалов своего дела, это для любителей. После моего разговора с Вайцеховской, наверное, Роман Светлов, который меня вообще не знает и даже не видел, понятия не имеет… Пропаганда здорового издания не может писать две статьи, где первое интервью с Вайцеховской — всё хорошо и всё в порядке, а второе — пропаганда против Баюл-Фарина», — написала фигуристка, дав понять, что негативно относится к публикациям российских СМИ о себе.

Слова Арутюняна о Тарасовой Баюл тоже не оставила без внимания. В своём последнем посте в Instagram она сравнила себя с ведущим учеником специалиста, трёхкратным чемпионом мира Нейтаном Ченом, а заодно опять выразила недовольство давней журналистской работой Вайцеховской.

«Рафаил, это книга Елены. Вы понятия не имеете, что сказано обо мне. Я с вами согласна, что за друзей надо заступаться, я это ей и высказала у себя в Facebook. Ни для кого не секрет, у кого она останавливалась перед Skate America — 2019. И к вам вопрос, почему на меня ломились залы битком, всё было забито, а Чен не может два билета на шоу продать в Америке? Зал был пустой в Лас-Вегасе на Skate America. За что мне должно быть стыдно, за правду? Она у каждого своя. За то, что Елена написала в этой книге, должно быть стыдно. Она любитель писать гадости о детях, которые в ответ сказать ничего не могут», — пожаловалась Баюл.

Обвинение в плагиате

Тот конфликт Баюл с Тарасовой начался после того, как тренер ответила бывшей спортсменке по поводу ещё одной поднятой громкой темы — обвинения олимпийской чемпионки Алины Загитовой в плагиате её красного платья. Баюл возмутило то, что россиянка выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане в наряде, который оказался очень похож на её собственный.

«Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Главное, чтобы костюмчик сидел непринуждённо, легко и вальяжно. Всё остальное, поверьте, неважно. Нет и не будет серьёзнее дел. Главное, главное, чтобы костюмчик сидел так, чтобы в жизни себе не простили те, кто такого себе не пошил. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова», — написала Баюл в подписи к фотографиям с двумя платьями.

Разговоры о плагиате не понравились Тарасовой, и она тогда выразила своё отношение к Баюл. По словам тренера, бывшая фигуристка не в первый раз позволяет себе говорить в негативном ключе о других людях из мира спорта.

«Мне радостно, что теперь Баюл знает слово «плагиат», раньше она не была с такими словами знакома. Мы уже и забыли, что Оксана была олимпийской чемпионкой, а сейчас она нам напоминает. И ещё напомнила о том, как она и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах, взялась за старое. Баюл уже больше двадцати лет не выступает на льду, решила напомнить о себе таким неприятным способом», — говорила Тарасова Sport24.

Загитова отвечать на обвинения в плагиате не стала. За неё это сделал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков. Он отметил, что идея красного платья с пачкой принадлежит именно ему, а доработала её для спортсменки дизайнер Ольга Рябенко.

«Помните ту счастливую красную пачку Жени Медведевой, а потом у Алины Загитовой? Первая пачка для Жени была сшита в моём ателье для фигуристов, эскиз рисовал я лично и в тот момент даже близко не был знаком с костюмом Оксаны Баюл, так что речи о плагиате быть не может. Далее эта пачка как счастливый талисман перешла Алиночке, и так как она выросла, но программа не поменялась, нужно было срочно решать вопрос с костюмом. И тут взялась за дело талантливейший дизайнер в мире фигурки Ольга Рябенко, она-то и модернизировала дизайн пачки и сшила для Алины новую, но не сильно уходя от дизайна прошлой, которая делалась для Медведевой. Вот такой вот компот! Ну кто там ещё хочет укусить команду Тутберидзе? Давайте, не смущайтесь, а мы всей страной посмеёмся», — написал в своём Instagram Железняков.

В свою очередь, Баюл отметила, что схожесть двух платьев отмечали многие любители фигурного катания, а заодно напомнила, как одногруппница Загитовой Камила Валиева в детстве выступала под такую же программу, с которой украинка выиграла золото на Олимпиаде.

«Алексей Железняков, посмотри, это не мои слова, слова фанатов. Надеюсь, этот костюм не шили у тебя в ателье? Ты лучше вообще скажи, что ты не знаешь, кто такая Оксана Баюл? Это я скорее могу о тебе сказать», — написала Баюл в посте под видео выступления Валиевой.

Незадолго до того, как оставить пост о российской юниорке, Баюл опубликовала ещё один комментарий, который любители фигурного катания могли воспринять неоднозначно.

«Успех приходит не к тому, кто стремится понравиться всем, а к тому кто остаётся самим собой. Огонь, вода и медные трубы дал мне Господь Бог за вознаграждение. И я благодарю всех, кто учит меня урокам жизни. Бриллиант, упавший в грязь, всё равно остаётся бриллиантом, а пыль, поднявшаяся до небес, так и остаётся пылью», — написала бывшая спортсменка.