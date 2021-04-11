Олимпийская чемпионка Грищук подвергла жёсткой критике Тарасову
- РИА Новости
«Как меня Тарасова обокрала после Олимпиады, ты разве не слышала? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнёрши, лишив меня всего», — написала Грищук в комментариях на странице олимпийской чемпионки Оксаны Баюл в Instagram, которая также раскритиковала тренера.
По мнению Баюл, у Тарасовой на первом месте деньги, а не патриотизм.
«Мне понравилось про неё. Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то ещё правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и молчат почему-то», — написала Грищук.
По словам фигуристки, её и Баюл всё время обворовывали.
«Мы все силы отдавали тренировкам и выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и всё у нас забрать», — написала она.
Ранее Баюл обвинила Загитову в плагиате её костюма 1995 года.