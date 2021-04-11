Олимпийская чемпионка Грищук подвергла жёсткой критике Тарасову

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Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук высказалась о заслуженном тренере СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.
Олимпийская чемпионка Грищук подвергла жёсткой критике Тарасову
  • РИА Новости

«Как меня Тарасова обокрала после Олимпиады, ты разве не слышала? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнёрши, лишив меня всего», — написала Грищук в комментариях на странице олимпийской чемпионки Оксаны Баюл в Instagram, которая также раскритиковала тренера.

По мнению Баюл, у Тарасовой на первом месте деньги, а не патриотизм.

«Мне понравилось про неё. Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то ещё правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и молчат почему-то», — написала Грищук.

По словам фигуристки, её и Баюл всё время обворовывали.

«Мы все силы отдавали тренировкам и выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и всё у нас забрать», — написала она.

Ранее Баюл обвинила Загитову в плагиате её костюма 1995 года.

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