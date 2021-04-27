Ягудин высказался о переходе Тарасовой и Морозова к Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал переход спортивной пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов в группу Этери Тутберидзе.

«Я стараюсь не комментировать переходы спортсменов от одного тренера к другому, потому что правильность или ошибочность перехода будет потом показана во время предстоящих турниров. Когда появится результат и когда что-то будет происходить на реальных соревнованиях, тогда можно будет судить об ошибке перехода или, наоборот, о правильности принятого решения», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Тарасова и Морозов тренировались под руководством Максима Транькова, который также продолжит работу с дуэтом.

Ранее Траньков объяснил переход Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе.