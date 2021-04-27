Траньков объяснил переход Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе

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Тренер по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал переход своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в группу Этери Тутберидзе.
Траньков объяснил переход Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе
  • РИА Новости

«К подготовке пары подключится тренерский штаб Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Почему так вышло? Нужен был тренерский штаб. На данный момент лучший — у Этери Георгиевны. Поэтому ребята обратились с просьбой к этим тренерам», — приводит слова Транькова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Тарасова и Морозов — взрослые люди и сами приняли такое решение.

«Все системы тренировок и все детали в процессе обсуждения. Сезон только закончился. Все переходы разрешены по регламенту только в мае, а сейчас апрель. Поэтому пока чего-то более конкретного сказать не могу», — добавил Траньков.

В прошлом сезоне Тарасова и Морозов тренировались под руководством Транькова, который также продолжит работу с дуэтом.

Ранее стало известно, что Тутберидзе будет тренировать пару Тарасова — Морозов.

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