Костомаров высказался о переходе Трусовой к Тутберидзе
- © РИА Новости / Максим Богодвид
«Это не первые люди, которые уходят от одного тренера к другому. Мы так же переходили. Только конечный результат покажет кто был прав, а кто нет. А вообще, Евгений Плющенко не так давно стал тренером, потому сложно сказать почему уходят. Как пришли, так и ушли. Какие там подводные течения, почему так всё вышло — я не знаю», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».
1 мая Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой в связи с истечением срока действия контракта. Спортсменка продолжит работу под руководством Тутберидзе.
Ранее Железняков выразил сомнение в том, что Трусова будет прыгать пять четверных у Тутберидзе.