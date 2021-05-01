Костомаров высказался о переходе Трусовой к Тутберидзе

Бывший фигурист Роман Костомаров прокомментировал переход Александры Трусовой в группу известного тренера Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Это не первые люди, которые уходят от одного тренера к другому. Мы так же переходили. Только конечный результат покажет кто был прав, а кто нет. А вообще, Евгений Плющенко не так давно стал тренером, потому сложно сказать почему уходят. Как пришли, так и ушли. Какие там подводные течения, почему так всё вышло — я не знаю», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

1 мая Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Трусовой в связи с истечением срока действия контракта. Спортсменка продолжит работу под руководством Тутберидзе.

Ранее Железняков выразил сомнение в том, что Трусова будет прыгать пять четверных у Тутберидзе.